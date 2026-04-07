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Karol G

Karol G se sinceró y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: "Hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar"

abril 7, 2026
Por: Diana Pérez
Feid y Karol G - AFP
Feid y Karol G - AFP
Tras tres años de relación, Feid y Karol G dieron por terminado su romance que comenzó con su colaboración 'Friki' de 2021.

La cantante colombiana Karol G posó para la reconocida revista Playboy y allí habló sobre varios temas de los que no se había pronunciado antes como las redadas migratorias del ICE y su ruptura con Feid.

En la entrevista, la 'Bichota' rompió el silencio y habló por primera vez de su ruptura con el intérprete de 'Luna', con quien duró tres años.

Tras meses de especulaciones, la paisa se encargó de darle cierre a los rumores al confirmar que se encuentra soltera, sin mencionar fechas ni dar razones de su ruptura con el paisa.

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Sin embargo, reveló que su ruptura con el reguetonero la hizo darse cuenta de que podía ver el final de la relación desde otra perspectiva.

"Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘Vaya, aquí estoy otra vez’. Pero luego lo vi de otra manera: ‘Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí’", afirmó.

Y explicó que su visión del amor tiene que ver mucho por su cultura latina, pero que ella cree que hay que trabajar en uno mismo para que la relación pueda funcionar.

"Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de que incluso puedes perderte a ti misma", puntualizó.

La 'Bichota' enfatizó que cree que "hay que trabajar mucho en uno mismo para que la relación funcione. También hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar".

Pese a todo esto, Karol cree que no se debe dejar llevar por los estándares de lo que debería o no estar haciendo en su vida privada a su edad.

La intérprete de 'Verano rosa' afirmó en la entrevista que "según mi cultura, a estas alturas ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año me he dicho, literalmente: ‘A la mierd...'".

Y aunque existe la presión, considera que no se esté quedando atrás, sino por el contrario, cree que está viviendo su proceso: "No siento que vaya con retraso. De hecho, me parece maravilloso estar viviendo mi propio proceso, estar evolucionando, estar aprendiendo, no estar cansada de experimentar y sentir curiosidad".

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Tras tres años de relación, Feid y Karol G dieron por terminado su romance que comenzó con su colaboración 'Friki' de 2021.

A su alrededor hubo muchos rumores, pero la pareja hizo oficial la relación hasta 2023 y desde entonces se convirtieron de las parejas de famosos más amadas en redes.

Pero todo empezó convertirse en el centro de los medios y redes luego de que a inicios de enero de 2026 se conociera que habían terminado.

Ninguno de los dos había dado indicios de su ruptura hasta que se les vio en una alfombra roja de unos premios cada uno por su lado que se confirmó la ruptura.

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