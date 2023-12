"No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo": la última declaración de Jamie Foxx sobre el percance de salud que vivió

El actor estadounidense Jamie Foxx se refirió nuevamente al percance médico que lo obligó a estar hospitalizado en abril pasado y que posteriormente lo forzó a estar bajo cuidado médico por varias semanas.

La estrella, quien hizo su primera aparición pública en Hollywood durante la Celebración del Cine y la Televisión de la Critics Choice Association en Los Ángeles, contó que no había podido ni caminar hace seis meses.

"Es una locura. Hace seis meses no podía hacer eso, en realidad no podía caminar (…). No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo, porque es difícil cuando casi (...) cuando casi termina, cuando ves el túnel", dijo a la audiencia el lunes 4 de diciembre.

Aunque el oscarizado actor no explicó la naturaleza de la enfermedad, la cual que se produjo durante una grabación en Georgia, sí bromeó sobre el suceso: “¡Vi el túnel, no vi la luz!”

“También hacía calor en ese túnel. No sé qué estaba pasando... 'Mierda, ¿voy al lugar correcto?' Veo al diablo diciendo: '¡Vamos!'", agregó.

En una primera declaración pública en el mes de julio a través de Instagram, Foxx señaló que había estado "en el infierno y había regresado".

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, afirmó en ese entonces.

En cuanto a la ceremonia de premiación del lunes, se sabe que fueron honrados artistas negros, latinos y asiático-americanos que han aparecido en películas y que compiten por premios.

En está versión, Foxx recibió el Premio Vanguard por "The Burial", un drama legal coprotagonizado por Tommy Lee Jones.

Otros homenajeados fueron America Ferrera ("Barbie"), Jeffrey Wright ("American Fiction") y Colman Domingo ("The Color Purple").