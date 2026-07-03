NTN24
Viernes, 03 de julio de 2026
Viernes, 03 de julio de 2026
Cristiano Ronaldo

La emotiva invitación que le hizo Cristiano Ronaldo a un niño venezolano que sobrevivió al doble terremoto: "Me encantaría conocerte"

julio 3, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Venezuela enfrenta hoy una dura situación tras el doble terremoto que ya deja un saldo de 2.645 personas muertas y 12.666 heridos, según lo reportado por Jorge Rodríguez, que dirige la Asamblea Nacional chavista.

En medio de la fuerte tragedia que vive Venezuela tras el doble terremoto una de las estrellas más grandes en el mundo se sumó a las voces de aliento y envió un emotivo mensaje para un niño venezolano.

TE PUEDE INTERESAR:

El astro portugués Cristiano Ronaldo le envió este viernes un emotivo y conmovedor mensaje a Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió al doble terremoto que sacudió hace una semana a la nación sudamericana.

En un video publicado por el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el 'Bicho' le dice al menor que espera que, cuando su salud mejore, asista a uno de sus partidos.

"Hola, Andrés. Hago este video para enviarte un abrazo. Sé que eres súper fan, cuando te pongas bueno quiero invitarte a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte, un abrazo amigo", es el mensaje.

En el clip también se puede ver como algunas personas que se encuentran cerca del menor le muestran el mensaje que CR7 le envió y que logró sacarle una sonrisa en medio de la dura situación.

o

Su reacción se dio desde una cama en el hospital en donde permanece luego sufrir varias heridas en una de sus piernas tras estar bajo los escombros a causa del doble terremoto. Andrés no solo resultó herido, sino que lamentablemente también perdió a su familia en la devastadora tragedia.

El menor, a quien le tuvieron que amputar la pierna, conmovió a más de uno en redes sociales tras revelar que lo único que quería era tener la figura de Cristiano Ronaldo para poder completar el álbum del Mundial.

El pedido del menor llegó hasta el astro de la selección de Portugal y como resultado terminó en una invitación para verlo en uno de sus partidos.

Venezuela enfrenta hoy una dura situación tras el doble terremoto que ya deja un saldo de 2.645 personas muertas y 12.666 heridos, según lo reportado por Jorge Rodríguez, que dirige la Asamblea Nacional chavista.

Actualmente, en el país latinoamericano se encuentran desplegados equipos de múltiples países que ayudan a la búsqueda y rescate de personas.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Terremoto en Venezuela

Niño

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Polémica por pronunciamiento del Departamento de Estado de EE. UU. sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela: “Están prevaleciendo los intereses económicos”, dice analista

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado tomó un vuelo a Curazao para volver a Venezuela pero le ordenaron devolverse tras una hora de trayecto, según The Wall Street Journal

Presos políticos | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

El angustiante pedido de auxilio que hizo un prisionero político desde el interior de una cárcel venezolana: "ya no tenemos agua, las medicinas están escaseando para el personal que se encuentra grave"

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Más de Deportes

Ver más
AT&T Stadium de Arlington o Estadio de Dallas - Foto: EFE
Mundial 2026

Las históricas selecciones campeonas del mundo que buscarán brillar en el monumental AT&T Stadium de Arlington, el estadio más grande del Mundial 2026

Selección de Paraguay | Foto: EFE
Paraguay

¿Sueño en pausa? Paraguay empató ante Australia y ya hace cálculos para confirmar su pase a los dieciseisavos del Mundial de 2026

Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

La prohibición que la FIFA implementará para el Mundial y que pone contra las cuerdas a los aficionados

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Edmundo González y Abelardo de la Espriella - Fotos: AFP
Abelardo de la Espriella

"Enhorabuena": el mensaje de Edmundo González tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Lionel Scaloni, entrenador de Venezuela, y terremoto en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

"No puedo creer las imágenes que se ven": entrenador de Argentina envía mensaje de apoyo a Venezuela tras devastador terremoto

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

AT&T Stadium de Arlington o Estadio de Dallas - Foto: EFE
Mundial 2026

Las históricas selecciones campeonas del mundo que buscarán brillar en el monumental AT&T Stadium de Arlington, el estadio más grande del Mundial 2026

Shrek | Foto AFP
Películas

Shrek cambia de voz: el primer tráiler de ‘Shrek 5’ sorprende con inesperadas novedades para el ogro verde

Donald Trump y Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

“Es un honor para mí darle a Abelardo de la Espriella mi completo y total apoyo”: nuevo mensaje de Trump sobre elecciones en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre