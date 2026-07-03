La emotiva invitación que le hizo Cristiano Ronaldo a un niño venezolano que sobrevivió al doble terremoto: "Me encantaría conocerte"

En medio de la fuerte tragedia que vive Venezuela tras el doble terremoto una de las estrellas más grandes en el mundo se sumó a las voces de aliento y envió un emotivo mensaje para un niño venezolano.

TE PUEDE INTERESAR:

El astro portugués Cristiano Ronaldo le envió este viernes un emotivo y conmovedor mensaje a Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió al doble terremoto que sacudió hace una semana a la nación sudamericana.

En un video publicado por el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el 'Bicho' le dice al menor que espera que, cuando su salud mejore, asista a uno de sus partidos.

"Hola, Andrés. Hago este video para enviarte un abrazo. Sé que eres súper fan, cuando te pongas bueno quiero invitarte a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte, un abrazo amigo", es el mensaje.

En el clip también se puede ver como algunas personas que se encuentran cerca del menor le muestran el mensaje que CR7 le envió y que logró sacarle una sonrisa en medio de la dura situación.

VEA TAMBIÉN Como un hincha más, alcalde de Kansas se vistió con la camiseta de la selección Colombia previo al juego contra Ghana o

Su reacción se dio desde una cama en el hospital en donde permanece luego sufrir varias heridas en una de sus piernas tras estar bajo los escombros a causa del doble terremoto. Andrés no solo resultó herido, sino que lamentablemente también perdió a su familia en la devastadora tragedia.

El menor, a quien le tuvieron que amputar la pierna, conmovió a más de uno en redes sociales tras revelar que lo único que quería era tener la figura de Cristiano Ronaldo para poder completar el álbum del Mundial.

El pedido del menor llegó hasta el astro de la selección de Portugal y como resultado terminó en una invitación para verlo en uno de sus partidos.

Venezuela enfrenta hoy una dura situación tras el doble terremoto que ya deja un saldo de 2.645 personas muertas y 12.666 heridos, según lo reportado por Jorge Rodríguez, que dirige la Asamblea Nacional chavista.

Actualmente, en el país latinoamericano se encuentran desplegados equipos de múltiples países que ayudan a la búsqueda y rescate de personas.