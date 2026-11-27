La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México emprenderá una nueva acción legal en defensa de cientos de seguidores de Luis Miguel tras el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a revisar un amparo, por lo que la institución anunció este jueves que presentará otra demanda colectiva en representación de 689 personas afectadas por la cancelación de un concierto programado para diciembre de 2023.

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La demanda se dirige contra la empresa La Florida Equipos y Suplementos, conocida comercialmente como Funticket o Musicvibe, señalada por la cancelación unilateral del espectáculo previsto para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana de León, Guanajuato.

En un comunicado oficial, la Profeco expresó que, pese al revés judicial, “aún cuenta con alternativas legales para proteger y resarcir los derechos de las personas afectadas”, y precisó que, al recibir la notificación formal de la resolución de la Corte, interpondrá una demanda colectiva individual homogénea y sostuvo que “los derechos de los consumidores se encuentran a salvo”.

El expediente ha recorrido distintos tribunales desde la cancelación del concierto hace casi tres años: la Procuraduría presentó una primera demanda el 13 de diciembre de 2023, ocho días después de la fecha fijada, más un juzgado federal la desechó al considerar que debía tramitarse por otra vía legal.

Al año siguiente, la Profeco volvió a intentarlo, pero su demanda fue declarada improcedente en noviembre de ese año, lo que llevó al organismo a agotar los recursos disponibles hasta acudir ante el máximo tribunal del país.

La Suprema Corte confirmó el desechamiento al estimar que “no existió un planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo ni se solicitó la interpretación directa de un precepto constitucional o derecho humano”, según detalló la Profeco en su pronunciamiento.

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A casi tres años de la cancelación del recital, la entidad reiteró que “no dará por concluida la defensa de las personas consumidoras frente a los abusos de los proveedores”, y aunque representa a 689 consumidores en este proceso, no detalló el número total de afectados por un evento que apuntaba a reunir a miles de asistentes en el recinto guanajuatense.