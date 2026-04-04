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Colombia

Luto en la música: fallece pionero de la salsa y fundador de la orquesta Octava Dimensión

abril 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Luto en la música: fallece pionero de la salsa y fundador de la orquesta Octava Dimensión - Foto @orquestaoctavadimensiondecali
Luto en la música: fallece pionero de la salsa y fundador de la orquesta Octava Dimensión - Foto @orquestaoctavadimensiondecali
La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un mensaje en redes sociales.

El mundo de la salsa se encuentra de luto tras la muerte de Santiago Mejía Jaramillo, fundador de la Orquesta La Octava Dimensión.

La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un mensaje en redes sociales.

“Con profunda tristeza, la Octava Dimension de Cali informa el fallecimiento de nuestro fundador y director, Santiago Mejía”, expresó la orquesta.

“Hoy es un día muy difícil para nosotros y para el mundo de la música al despedir a un gran músico, sino un ser humano excepcional, apasionado por lo que hacía y entregado a su arte”, agregaron.

La agrupación aprovechó para resaltar el papel de Mejía en el proyecto musical. “Santiago fue el alma de este proyecto, un guía y una inspiración constante para todos los que tuvieron el honor de compartir escenario y vida con él. Su legado quedará por siempre en cada nota, en cada presentación y en el corazón de esta orquesta”, añadieron.

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La noticia generó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores y colegas. “Lamento profundamente la partida de Santiago Mejía, uno de los pioneros que abrió el camino y un gestor que trabajó con pasión para darle identidad a la salsa caleña”, expresó el salsero Willy García.

El fallecimiento ocurre en un momento complicado para la salsa, tras la reciente pérdida del timbalero Luder Quiñones, quien también fue parte de la orquesta.

La Octava Dimensión recordó al músico por su talento, pasión y amor por la música, destacando su legado como uno de los grandes percusionistas del país.

La muerte de Santiago Mejía es un duro golpe para la salsa caleña, un movimiento cultural con reconocimiento nacional e internacional. Como fundador y director de La Octava Dimensión, su trabajo ayudó a fortalecer este legado, formando músicos y llevando la música a diferentes escenarios.

La Octava Dimensión es una de las orquestas más emblemáticas de la salsa en Cali y Colombia, fundada en 1971 por Santiago Mejía y Reynaldo Vargas, tras evolucionar de La Sonora Juventud.

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