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Martes, 30 de junio de 2026
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Messi y Spider-Man: la inesperada actuación del argentino en un video publicitario junto al actor Tom Holland

junio 30, 2026
Por: Diana Pérez
Messi y Tom Holland | Foto: EFE
Messi y Tom Holland | Foto: EFE
La tan esperada cinta dirigida por Destin Daniel Cretton contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo. Además de la incorporación de nuevas caras como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Jon Bernthal.

El astro argentino Lionel Messi se convirtió en las últimas horas en noticia en todo el mundo y no precisamente por su actuación en el Mundial de 2026, torneo que actualmente disputa con Argentina.

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El '10' de la 'abiceleste' ha participado en un spot de promoción para la cinta 'Spider-Man: Brand New Day' junto al actor británico Tom Holland.

El video de 40 segundos publicado por la cuenta de la cinta de Marvel en redes muestra a Tom Holland, en su papel de Peter Parker, hablando por teléfono en una cafetería. Cuando la puerta del establecimiento se abre, Parker voltea a ver y se da cuenta de que Messi acaba de entrar.

Totalmente sorprendido, Peter cuelga la llamada mientras dice:"Me tengo que ir, me tengo que ir. ¿Eres Messi?".

De la impresión, Peter se cae frente al futbolista y el dueño de la cafetería mientras tartamudea y le pregunta: "¿Qué estás haciendo aquí?", Messi, con una mirada extraña, le muestra su teléfono y le dice: "Spider-Man".

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Parker capta el mensaje y se da cuenta de que el campeón del mundo lo está buscando, por lo que le pide que le de un momento, que ya regresa. Tras unos segundos, aparece vestido como Spider-Man y le comenta al jugador: "escuche que me estabas buscando. ¿Le tienes miedo a las alturas?".

Messi en ese momento no parece entender lo que quiere decir el superhéroe, sin embargo, la escena cambia mostrando al futbolista junto al 'Hombre Araña' volando por los aires de la ciudad de Nueva York.

El video termina anunciando el estreno de la cuarta entrega de la franquicia del superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) el próximo 31 de julio de 2026.

En redes los comentarios no han parado, mientras algunos alaban la colaboración otros simplemente se han reído del resultado.

"Messi haciendo de todo menos hablar inglés", "Colaboración de Spiderman y Messi, esta película va a ser de las épicas de todos los tiempos", "Mis dos cabras en un solo cuadro", "Se niega a hablar inglés ni siquiera para un anuncio de 30 segundos", "Messi debe haber pensado que el disfrazado era Julián Álvarez", son algunos de los comentarios.

La cuarta película de la famosa franquicia 'Spider-Man: Brand New Day' se estrenará el próximo 31 de julio y contará lo que pasó con Peter Parker tras los sucesos ocurridos en la antecesora 'Spider-Man: No way home'.

La tan esperada cinta dirigida por Destin Daniel Cretton contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo. Además de la incorporación de nuevas caras como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Jon Bernthal.

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