¿Nuevo amor a la vista? Shakira fue captada con famoso actor mexicano en Los Ángeles

La cantante colombiana Shakira es tendencia en redes sociales tras ser vista con el actor mexicano Manuel García-Rulfo a las afueras de un hotel en Los Ángeles.

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Varias imágenes, difundidas por medios internacionales, generaron todo tipo de rumores en redes sociales sobre un posible romance entre ambos famosos.

De acuerdo con los registros, ambos fueron vistos conversando y abordando juntos un vehículo.

Pese a que las instantáneas muestran momentos de cercanía, hasta el momento se desconoce el tipo de relación que existe entre ambos.

Es de señalar que a lo largo de 2023 y tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana ha estado en el centro de diversas especulaciones románticas con personalidades como Tom Cruise, Jimmy Butler y Lewis Hamilton.

Pues en medio de toda esta atención, resulta normal que los paparazzis sigan cada paso de la artista y que surjan todo tipo de rumores sobre su futuro sentimental.

El primero de ellos surgió durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Ese día, las cámaras captaron a Shakira en compañía del actor de cine Tom Cruise, con quien estuvo charlando mientras transcurría la carrera de Fórmula 1.

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No obstante, ese mismo día la colombiana compartió en su cuenta de Instagram que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

El segundo rumor también estuvo relacionado con el Gran Premio de Fórmula 1. Tras el evento, la cantante colombiana fue captada en un restaurante de Miami junto al siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.

Las imágenes fueron difundidas por diversas cuentas de personas que fueron testigos del momento en que las dos estrellas se miran y saludan.

El más reciente de los rumores surgió tras la participación de Shakira, nuevamente, en un evento deportivo.

En otra oportunidad, la colombiana subió a sus redes sociales un video desde el estadio de los Miami Heat para manifestar su apoyo al equipo. “Let’s go Heat!”, escribió Shakira en sus redes, un mensaje al que el equipo también respondió: “Let’s go”.

Tras esto, publicaciones en diferentes medios estadounidenses encendieron los rumores sobre el supuesto interés de la estrella de la NBA Jimmy Butler por la cantante barranquillera.

Lo cierto es que por ahora los rumores son solo eso, rumores, y no hay certeza sobre quién robará de nuevo el corazón de Shakira. Lo único concreto, como lo muestran muchas de sus publicaciones, es que la cantante colombiana está disfrutando de su soltería junto a sus dos hijos Sasha y Milan.