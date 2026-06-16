No solo fue Shakira quien brilló en Billboard tras su show inaugural en el Mundial: estos cantantes fueron portada de la prestigiosa revista

Cuatro artistas colombianos fueron elegidos para ser portada de Billboard Español y se sumaron a una nueva vitrina de reconocimiento internacional que también obtuvo Shakira luego de que 'Dai Dai' fuera nombrada la mejor canción de la Copa Mundial de todos los tiempos.

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Se trata de Carlos Vives, quien suma un nuevo hito a su trayectoria que ha transformado la música latina, además de sus compatriotas Juanes, reconocido internacionalmente por su amplio talento musical, al igual que Camilo y Fonseca, quienes también están presentes en la portada.

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Los cuatro cantantes hicieron parte de la portada de Billboard Español para un especial por motivo del Día de los Padres, que se celebrará en Estados Unidos este domingo 21 de junio.

El artículo especial de Billboard Español fue titulado "¡Vamos, Colombia! Camilo, Fonseca, Juanes y Carlos Vives hablan de fútbol, paternidad, música y colombianidad" e incluye una conversación abierta que fue publicada en el sitio web oficial de la revista.

Carlos Vives también brilló en la inauguración del Mundial

El reconocimiento de Billboard Español llega tras la destacada actuación de Carlos Vives en el Official FIFA World Cup 2026 Miami Kickoff Watch Party & Concert, la celebración oficial de la ciudad de Miami que marcó el inicio del evento deportivo más importante del mundo.

Celebrado en Lummus Park, en Miami Beach, el evento reunió a aficionados al fútbol, líderes comunitarios, visitantes e invitados especiales en una gran celebración frente al mar con motivo del partido inaugural del Mundial.

Como el artista principal del evento, Vives ofreció un concierto en vivo que reavivó la profunda conexión de Miami con la cultura latina, la música y el espíritu global del torneo.

El gran momento que atraviesa Vives también incluye el exitoso cierre de la primera etapa de su aclamado 'Tour al Sol', que culminó el pasado 5 de junio con una presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, de San Juan.

El artista alcanzó además el No. 1 en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard con 'Te Dedico', el primer sencillo de su nuevo álbum, El Último Disco Vol. 1.

Morat también volvió a alcanzar el No.1 en Billboard

La reconocida banda Morat sumó también un nuevo logro a su carrera luego de alcanzar el No. 1 simultáneo en los listados Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay con su versión de 'Tu Cárcel', reinterpretación del clásico de Los Bukis de 1986.

Se trata del segundo No. 1 de Morat en el chart Latin Airplay luego de 'Me Toca a Mí' (con Camilo), que alcanzó ese mismo lugar el 2 de agosto de 2025 con la subida más representativa del año: escaló del puesto 14 al 1 en una sola semana (salto 14-1), el mayor registrado en Latin Airplay durante 2025 hasta esa fecha.

Morat, cabe resaltar, arrancará en agosto de 2026 la gira 'Ya Es Mañana' con la que recorrerá Colombia, Chile, Argentina, España y México.

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En el primer trimestre de 2027 la gira llegará a Estados Unidos, donde los fans que han impulsado 'Tú Cárcel' al No. 1 podrán escucharla en vivo.