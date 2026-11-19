La disputa judicial alrededor del patrimonio de Michael Jackson añadió un nuevo capítulo.

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Frank Cascio y sus hermanos Edward, Dominic, Aldo y Marie-Nicole presentaron una demanda en contra de Bryan Freedman, abogado que los asesoró en 2019 para negociar un acuerdo en relación con la herencia del cantante.

Los hermanos Cascio, cabe resaltar, son una familia norteamericana originaria de Nueva Jersey que mantuvo una estrecha relación personal y profesional con el fallecido cantante, al punto de ser considerados su segunda familia.

Los demandantes aseguran que el jurista ocultó un conflicto de intereses y los indujo a firmar un contrato que les impedía hablar de manera pública sobre los presuntos abusos sexuales que atribuyen al artista.

La acción se presentó el miércoles 18 de noviembre ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

Según la denuncia, el abogado se presentó como representante de los intereses de la familia, pero igualmente habría trabajado para herederos de Jackson sin informarles de esa relación.

Los Cascio afirman que el jurista “se aprovechó de la vulnerabilidad y la confianza de la familia” para convencerlos de aceptar aquel convenio.

Los hermanos sostienen que el contrato fue presentado como una cesión de los derechos sobre sus historias de vida. No obstante, aseguran que Freedman no les explicó que incluía cláusulas de confidencialidad, liberación de responsabilidades para el patrimonio y arbitraje obligatorio.

El acuerdo contemplaba cinco pagos cada año de 690.000 dólares para cada uno de los cinco hermanos, es decir, 3,45 millones de dólares por persona. La demanda además cuestiona una cláusula que, según los Cascio, obligaba a toda la familia a regresar el dinero recibido si uno de sus integrantes revelaba información acerca de los presuntos abusos.

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“Freedman nunca informó a los demandantes que el patrimonio lo había contratado para silenciar a otras víctimas de Jackson después del estreno de Leaving Neverland”, indica el escrito judicial, en referencia al documental de HBO que se estrenó en 2019.

Los demandantes aseguran que el abogado los desalentó de buscar asesoría jurídica independiente y no tuvo su consentimiento informado para manejar el supuesto conflicto de intereses.

Según la denuncia, Freedman los contactó de nuevo en 2024 y les planteó la posibilidad de recibir pagos adicionales.

En esa conversación habría calificado el acuerdo original como “papel mojado” y asegurado que tenía información suficiente del patrimonio para conseguir un trato distinto.

Los hermanos contrataron entonces a otro abogado y anunciaron su intención de impugnar el convenio. Sobre la herencia por su parte, se inició un procedimiento de arbitraje al considerar que incumplieron las cláusulas de confidencialidad.

El abogado de los herederos, Martin Singer, describió anteriormente las acusaciones de la familia como “una desesperada búsqueda de dinero”.

Freedman y los representantes de la herencia no respondieron a las solicitudes de comentarios de esta nueva demanda al momento de publicarse la información.