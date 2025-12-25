'Toy Story 5', 'El diablo viste a la moda 2', 'Super Mario Galaxy' y otras películas esperadas para ver en familia durante el primer semestre del 2026

El año 2025 trajo importantes estrenos cinematográficos y éxitos taquilleros como 'Avatar: fuego y ceniza', 'Zootopia 2', 'Lilo & Stitch' y 'Superman'. Pero este nuevo 2026, la industria del cine se prepara para brindarle a las familias grandes producciones que prometen innovadoras historias y seguir explorando franquicias mundialmente reconocidas.

En NTN24, exploramos algunos de los títulos más esperados del 2026, los cuales se estrenarán en las salas de cine de América Latina y Estados Unidos.

'Exterminio: El templo de huesos'

Luego del éxito de '28 años después', el productor Danny Boyle sigue explorando el terror postapocalíptico en la que 'Spike' se une la pandilla de asesinos de Jimmy Crystal, mientras que el 'Dr. Kelson' hace un descubrimiento que podría alterar el mundo.

Esta película llegará a los cines el 16 de enero de 2026.

'Hoppers'

El 6 de marzo de 2026, Pixar Animation Studios apostará por una historia original que se centra en una chica amante de los animales que usa una tecnología que coloca su conciencia en un castor robótico para descubrir misterios dentro del mundo animal.

'Proyecto Fin del mundo'

Una de las apuestas más importantes de la ciencia ficción para el 2026 es 'Proyecto Fin del mundo', que se centra en la historia de un astronauta (Ryan Gosling) que intenta salvar la Tierra mientras está solo en el espacio exterior. La cinta llegará el 20 de marzo en los cines del mundo.

'Super Mario Galaxy: La Película'

Mario Bros. regresa a la pantalla grande con una y emocionante aventura que traerá nuevos personajes, aventuras en su basto universo. Esta cinta se estrenará en abril de 2026.

'Michael'

La esperada biopic de la leyenda de la música, Michael Jackson, llegará a las salas de cine el 24 de abril de 2026 y explorará la mirada artística del 'Rey del pop' en su búsqueda por alcanzar la perfección musical.

'El diablo viste a la moda 2'

Anne Hathaway y Meryl Streep retoman sus emblemáticos papeles en la segunda parte de la famosa comedia que retrata la crueldad corporativa en la industria de la moda. Se espera que esta exitosa cinta llegue el 1 de mayo de 2026 a todos los cines.

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'

La famoso universo de 'Star Wars' sigue expandiéndose con el cierre de las famosas aventuras del cazarrecompensas 'Din Djarin', quien con el pequeño 'Grogu' deben enfrentar una nueva amenaza.

'Toy Story 5'

Las aventuras de 'Woody' y 'Buzz' no han terminado: esta vez los juguetes se verán amenazados por la llegada de las nuevas tecnologías.

La esperada cinta de Pixar llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

'Supergirl'

Luego de la buena aceptación del nuevo 'Superman', el universo de DC sigue en marcha con la incorporación de Milly Alcock como 'Kara Zor-El' en una aventura que llevará a los espectadores a rincones desconocidos del espacio.