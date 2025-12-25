NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Toy Story 5

'Toy Story 5', 'El diablo viste a la moda 2', 'Super Mario Galaxy' y otras películas esperadas para ver en familia durante el primer semestre del 2026

diciembre 25, 2025
Por: Miguel Pedreros
'Woody' de 'Toy Story' y 'Super Mario'-Foto: EFE
'Woody' de 'Toy Story' y 'Super Mario'-Foto: EFE
Películas animadas, comedias y terror son las grandes apuestas de la industria del cine para el primer semestre del nuevo año.

El año 2025 trajo importantes estrenos cinematográficos y éxitos taquilleros como 'Avatar: fuego y ceniza', 'Zootopia 2', 'Lilo & Stitch' y 'Superman'. Pero este nuevo 2026, la industria del cine se prepara para brindarle a las familias grandes producciones que prometen innovadoras historias y seguir explorando franquicias mundialmente reconocidas.

En NTN24, exploramos algunos de los títulos más esperados del 2026, los cuales se estrenarán en las salas de cine de América Latina y Estados Unidos.

'Exterminio: El templo de huesos'

Luego del éxito de '28 años después', el productor Danny Boyle sigue explorando el terror postapocalíptico en la que 'Spike' se une la pandilla de asesinos de Jimmy Crystal, mientras que el 'Dr. Kelson' hace un descubrimiento que podría alterar el mundo.

Esta película llegará a los cines el 16 de enero de 2026.

'Hoppers'

El 6 de marzo de 2026, Pixar Animation Studios apostará por una historia original que se centra en una chica amante de los animales que usa una tecnología que coloca su conciencia en un castor robótico para descubrir misterios dentro del mundo animal.

o

'Proyecto Fin del mundo'

Una de las apuestas más importantes de la ciencia ficción para el 2026 es 'Proyecto Fin del mundo', que se centra en la historia de un astronauta (Ryan Gosling) que intenta salvar la Tierra mientras está solo en el espacio exterior. La cinta llegará el 20 de marzo en los cines del mundo.

'Super Mario Galaxy: La Película'

Mario Bros. regresa a la pantalla grande con una y emocionante aventura que traerá nuevos personajes, aventuras en su basto universo. Esta cinta se estrenará en abril de 2026.

'Michael'

La esperada biopic de la leyenda de la música, Michael Jackson, llegará a las salas de cine el 24 de abril de 2026 y explorará la mirada artística del 'Rey del pop' en su búsqueda por alcanzar la perfección musical.

'El diablo viste a la moda 2'

Anne Hathaway y Meryl Streep retoman sus emblemáticos papeles en la segunda parte de la famosa comedia que retrata la crueldad corporativa en la industria de la moda. Se espera que esta exitosa cinta llegue el 1 de mayo de 2026 a todos los cines.

o

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'

La famoso universo de 'Star Wars' sigue expandiéndose con el cierre de las famosas aventuras del cazarrecompensas 'Din Djarin', quien con el pequeño 'Grogu' deben enfrentar una nueva amenaza.

'Toy Story 5'

Las aventuras de 'Woody' y 'Buzz' no han terminado: esta vez los juguetes se verán amenazados por la llegada de las nuevas tecnologías.

La esperada cinta de Pixar llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

'Supergirl'

Luego de la buena aceptación del nuevo 'Superman', el universo de DC sigue en marcha con la incorporación de Milly Alcock como 'Kara Zor-El' en una aventura que llevará a los espectadores a rincones desconocidos del espacio.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

