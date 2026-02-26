NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Netflix

"Rechazamos igualar la oferta": Netflix se retira de la carrera por adquirir Warner Bros. Discovery y deja el camino libre a otro gigante del entretenimiento

febrero 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Aplicaciones de Netflix y Warner Bros. Discovery - Foto EFE
Aplicaciones de Netflix y Warner Bros. Discovery - Foto EFE
La propuesta mejorada de compra que fue presentada el lunes fue la última de una batalla de ofertas que atrajo, incluso, la atención de la Casa Blanca.

Netflix anunció el jueves que no aumentará su oferta de adquisición por Warner Bros. Discovery (WBD), cediendo en la práctica el gigante mediático a la oferta rival de Paramount Skydance, tras considerar que el acuerdo ya no resultaba atractivo desde el punto de vista financiero.

Los codirectores ejecutivos del gigante rojo del streaming, Ted Sarandos y Greg Peters, dijeron que "declinaban igualar" la más reciente oferta de Paramount Skydance, después de que la junta directiva de WBD la declarara una opción superior bajo los términos de su acuerdo de fusión vigente con Netflix.

o

"Siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance", expuso Netflix en un comunicado.

Este giro, entretanto, puede generar que el histórico estudio de Hollywood, y el grupo de cadenas de televisión que incluye a CNN, pasen a manos de Paramount, lo que reconfigura el panorama mediático en Estados Unidos.

Sin una contraoferta de Netflix, cabe resaltar, el consejo de WBD es ahora libre de rescindir su acuerdo con la plataforma de streaming y seguir adelante con Paramount.

La propuesta mejorada de compra que fue presentada el lunes es el último capítulo de una batalla de ofertas que atrajo la atención de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump había dicho que estará "involucrado" en cualquier decisión sobre la fusión.

La oferta de Paramount incluía un precio de compra de 31 dólares por acción en efectivo, un dólar más que su propuesta anterior, que valoraba la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares.

Paramount también propone cubrir la comisión por ruptura de 2.800 millones de dólares que WBD debería pagar a Netflix si se retirara del acuerdo. Y promete 7.000 millones de dólares a Warner en caso de que la operación con Paramount no se cierre debido a obstáculos regulatorios.

Es importante mencionar que la propuesta también incluye el compromiso del fundador de Oracle, Larry Ellison, y padre de David Ellison (director ejecutivo de Paramount), de contribuir con financiación adicional para cumplir con los requerimientos de solvencia fijados por los bancos prestamistas.

o

Los Ellison, entretanto, tienen vínculos con el presidente Trump. Aun así, es probable que la oferta se enfrente al escrutinio antimonopolio en Washington, países extranjeros y estados de Estados Unidos, incluyendo California.

Temas relacionados:

Netflix

Warner Bros

Streaming

Negociación

Cine

Televisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Antonio Ledezma

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Portaviones de Estados Unidos - AFP
Portaviones

El portaviones USS Gerald R. Ford partió a Medio Oriente mientras que su par USS Abraham Lincoln fue captado desde el espacio operando en el Mar Arábigo

Más de Entretenimiento

Ver más
Chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' - Foto de referencia EFE
Subasta

La chaqueta de Schwarzenegger en 'Terminator', los cascos de 'Gladiator' y un mapa de 'Harry Potter' entre los más de mil icónicos elementos que incluye una subasta

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Shakira

La inesperada reacción de Shakira cuando en pleno concierto vio una foto de Piqué

Tom Noonan | Foto: EFE
Actor

Luto en el cine: falleció a los 74 años el actor Tom Noonan de cintas como ‘RoboCop’ y ‘El último gran héroe’

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuenta regresiva para el Mundial en Miami - Foto EFE
Mundial 2026

A casi 100 días del Mundial, representantes locales en EE. UU. advierten sobre retrasos y problemas "catastróficos" de seguridad que pondrían en jaque las sedes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Aranceles

Estados Unidos empezó a aplicar los aranceles que Trump anunció en respuesta a la Corte Suprema: ¿en cuánto quedaron?

Natalia Molano, portavoz en españoldel Departamento de Estado - Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. en español y de origen colombiano, relata cómo llegó a ese cargo en Washington

Fiscal Saab - Prensa Fiscalía
Tarek William Saab

“Ese nombramiento es irregular”: experto sobre la designación de Tarek William Saab como Defensoría del Pueblo

Junta de Paz - EFE
Estados Unidos

Experto analiza primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump en Washington

Daniel Ortega y Rosario Murillo, jefes del régimen nicaragüense - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense - Foto: EFE
LeBron James

¿LeBron James se retira de la NBA?: 'The Chosen One' avivó el rumor

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre