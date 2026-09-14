NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declarará culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa por lavado de dinero

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab - Foto: EFE
Alex Saab - Foto: EFE
La jueza a cargo del caso convocó para este martes 15 de septiembre a las 11:00 a. m., en Miami, un cambio en el cronograma que contempla el cambio de declaración de Alex Saab.

El caso de Alex Saab dará un giro radical luego de que se conociera este lunes que se declarará culpable en Miami.

Saab se declarará culpable ante un tribunal en Miami por el delito de lavado de dinero y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

Según la información oficial, la jueza federal Kathleen M. Williams convocó para este martes 15 de septiembre a las 11:00 a. m., en Miami, un cambio en el cronograma que contempla el cambio de declaración de Alex Saab.

o

No obstante, todavía se desconocen los detalles del reconocimiento de culpabilidad y los beneficios que obtendría por su decisión.

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023 y se dio tras la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio, que estaba programado para las próximas semanas.

o

El proceso será uno de los casos de mayor atención en los tribunales federales de Estados Unidos por sus implicaciones políticas y por los presuntos vínculos de Saab con el régimen venezolano.

Temas relacionados:

Álex Saab

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen no tiene una real voluntad política de cambiar el rumbo del país": Andreína Baduel

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estimula hasta una legitimación de ella en el poder”: analista sobre posible reunión de Trump y Rodríguez en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Dictador cubano Miguel Díaz Canel-Foto: EFE
Régimen cubano

Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión

En la nueva audiencia se vio la desconexión entre Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Regimen chavista

Sanos para delinquir y enfermos para pagar sus crímenes: el cínico pedido de la esposa de Maduro a EE. UU.

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Asamblea General de la ONU

“Estimula hasta una legitimación de ella en el poder”: analista sobre posible reunión de Trump y Rodríguez en EE. UU.

Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
Regimen chavista

¿Trump y Delcy Rodríguez cara a cara en NY? Hay pistas sobre un posible encuentro entre la encargada del régimen y el presidente de EE. UU.

Régimen de Venezuela | Foto EFE
Régimen venezolano

"El régimen no tiene una real voluntad política de cambiar el rumbo del país": Andreína Baduel

Más de Judicial

Ver más
Boceto judicial de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - EFE
Cilia Flores

Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, está solicitando "libertad condicional": argumenta que se encuentra "delicada de salud"

El asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio (EFE)
Magnicidio

Dos implicados en magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador serán extraditados a Estados Unidos

Logo de META - Foto: AFP
Meta

Meta enfrenta juicio histórico en EE. UU. por adicción de adolescentes a las redes sociales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque Comando Sur: Foto X: Southcom/ Marco Rubio - Foto AFP
Comando Sur

Impactantes imágenes del operativo letal de EE. UU. en el pacífico contra 'narcolancha' en medio de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica

Funeral del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador (EFE)
Fernando Villavicencio

Estados Unidos entregó a Ecuador a exministro durante el gobierno de Rafael Correa acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent - Foto: EFE
Estados Unidos

EE. UU. sanciona a más de 30 empresas que están vinculadas a la aviación iraní y lanza una dura advertencia

Marco Rubio-EFE
Elecciones Primarias

Primarias en Florida definen candidatos para escaño de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Abelardo de la Espriella/ Donald Trump - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella a su homólogo Donald Trump en medio de la llamada telefónica que sostuvieron

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

"Una bomba va a caer sobre ti": presidente De la Espriella advierte contundentemente a alias 'Iván Mordisco'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023