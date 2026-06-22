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Condenan a 24 años de prisión a exministro de Pedro Sánchez por corrupción en España: oposición pide la dimisión del Gobierno

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pedro Sánchez | Foto: EFE
Pedro Sánchez | Foto: EFE
La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros escándalos judiciales.

El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez, fue condenado este lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno socialista en el tramo final de la legislatura.

El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

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La sentencia del caso Ábalos "concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción", informó el poder judicial en un comunicado.

"Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama" y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o "la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas".

El tribunal destaca asimismo "el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado".

La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros escándalos judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

"El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio" y "es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno", dijo a la prensa Feijóo.

"De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata", sentenció el dirigente conservador.

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El exministro denunció durante el juicio un intento de "politizar" el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un "uso torticero de la justicia".

También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.

La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.

Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

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