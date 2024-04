Hermano del teniente Ronald Ojeda testificará en la OEA sobre las torturas y el asesinato

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela celebrarán un evento sobre la búsqueda de justicia en Venezuela.

VEA TAMBIÉN "Esto se organizó desde Venezuela": fiscal Héctor Barros sobre el homicidio del exteniente Ronald Ojeda en Chile o

El evento incluye la presentación del informe exhaustivo del Panel sobre la impunidad en Venezuela, seguido por testimonios en primera persona de víctimas, incluyendo a Javier Ojeda, hermano del difunto militar venezolano Ronald Ojeda.

El informe que será presentado por Santiago Cantón, presidente del Panel y Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, junto con el profesor Irwin Cotler, presidente del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos y ex Ministro de Justicia y Procurador General de Canadá; el Dr. Manuel Ventura Robles de Costa Rica, ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Joanna Frivet, ex asistente del Fiscal en la CPI y asesora de organizaciones internacionales por más de diez años, ofrece un análisis detallado de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela entre 2014 y 2024. El documento resalta 183 casos de asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución, evidenciando la falta sistémica de justicia para las víctimas.

VEA TAMBIÉN Venezuela confirma que Chile le solicitó apoyo sobre el caso Ojeda y dice que responderá "a la brevedad posible" o

Javier Ojeda brindará su testimonio personal sobre el sufrimiento de su hermano Ronald Ojeda, un teniente militar venezolano disidente. Ronald fue arrestado arbitrariamente, detenido en la DGCIM y en Ramo Verde por 239 días. Durante su cautiverio, sufrió torturas brutales, como describe en su diario de 185 páginas. En este diario, Ronald relata cómo fue trasladado a un aeropuerto abandonado y torturado en un avión por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Describe haber sido golpeado, rociado con gas pimienta, asfixiado con una cuerda y electrocutado.

VEA TAMBIÉN Quiénes son los dos hombres que Chile reclama a Venezuela por el caso del teniente Ojeda o

Tras escapar de la prisión, Ronald se exilió en Chile, donde fue secuestrado en febrero de 2024 y encontrado muerto diez días después, dentro de una maleta y enterrado bajo cemento. Las autoridades chilenas han indicado que el crimen fue planeado desde Venezuela, con motivaciones políticas.

El testimonio de Javier Ojeda resalta la persecución y violencia sistemática dirigida hacia los disidentes venezolanos, así como la falta de acción de las autoridades venezolanas para investigar estos crímenes.

El evento concluirá con una experiencia de Realidad Virtual (RV), proporcionando una comprensión visceral del sufrimiento soportado por las víctimas en el centro de tortura Helicoide.

VEA TAMBIÉN El triste, privado y emotivo sepelio del teniente venezolano Ronald Ojeda en una comuna de Chile o

Este evento busca arrojar luz sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, dando voz a las víctimas y resaltando la urgente necesidad de justicia.