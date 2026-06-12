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José Luis Rodríguez Zapatero

Rodríguez Zapatero enfrentará otra investigación de la justicia española por joyas de más de 1 millón de euros halladas en su despacho

junio 12, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
El exmandatario ya afronta otra investigación por presunto tráfico de influencias en el caso denominado Plus Ultra.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ya objeto de pesquisas por tráfico de influencias que ha sacudido al Gobierno de Pedro Sánchez, será investigado por presunto fraude fiscal y contrabando por unas joyas que fueron halladas en su despacho, anunció este viernes la justicia española.

Según el documento judicial de la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid, Zapatero no pudo acreditar el "pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a [la] importación" de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares)".

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El magistyrado que ha abierto una nueva línea de investigación contra el expresidente explicó que el origen de las joyas “no está justificado”.

El juez estimó, además, que al no poder justificar la declaración de las joyas hay "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante"

En ese sentido, insistió en que "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales" que no han sido justificadas por el expresidente del gobierno español.

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El auto fue emitido por el juez José Luis Calama, quien también lo citó a declaración para el próximo 17 y 18 de junio por el caso Plus Ultra.

Presidente del gobierno entre 2004 y 2011, Zapatero es una destacada figura del socialismo español y afín al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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