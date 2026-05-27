"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

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La declaración del exmandatario como investigado ante la Audiencia Nacional ha sido reprogramada para el 17 y 18 de junio, después de que su defensa solicitara un aplazamiento al conocer el volumen y complejidad del sumario.

La diligencia estaba inicialmente prevista para el próximo martes, tras la imputación decidida por el juez central de instrucción número 4, José Luis Calama.

Al respecto, la eurodiputada española por el Partido Popular, Dolors Montserrat, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

"Con el tiempo vamos a saber más cosas... Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos", expresó Montserrat.

"España es una gran sociedad, pero con el peor gobierno de la historia. El gobierno de Sánchez es un error de nuestra democracia, es un autócrata indecente que ha aprendido de Zapatero, Maduro y Xi Jinping", añadió.

La investigación judicial explora presuntos vínculos del expresidente del gobierno de España con el manejo de recursos naturales venezolanos, incluyendo oro, petróleo, carbón, gas y níquel, durante el régimen de Nicolás Maduro.

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Los nexos de la aerolínea española Plus Ultra con el régimen de Venezuela abarcan dos ejes principales: conexiones directas con empresarios y altos cargos cercanos a la dictadura para operar sus rutas, y una profunda investigación judicial en España por presunta corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.