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La NASA está lista para lanzar misión de rescate robótico: busca evitar que uno de sus viejos telescopios se desvanezca en polvo

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nave espacial Swift siendo desenvuelta en el Hangar AE de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en el Centro Espacial Kennedy, Florida - Foto de archivo: AFP / X
Nave espacial Swift siendo desenvuelta en el Hangar AE de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en el Centro Espacial Kennedy, Florida - Foto de archivo: AFP / X
De tener éxito, dicho esfuerzo podría allanar el camino para dar una segunda vida a otros satélites.

Este martes 30 de junio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, dijo que está lista para lanzar una misión de rescate robótico.

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Específicamente, busca evitar que uno de sus viejos telescopios se desvanezca en polvo. De tener éxito, dicho esfuerzo podría allanar el camino para dar una segunda vida a otros satélites.

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De acuerdo con la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada del programa espacial civil, la operación durará varios meses y comenzará con el lanzamiento de un robot diseñado para rescatar el telescopio espacial Swift que se encuentra actualmente cayendo hacia la Tierra.

La nave espacial de rescate desarrollada por la startup de EE. UU. Katalyst debía despegar el martes a las 10:23 GMT desde un atolón del océano Pacífico a bordo de un pequeño cohete llamado Pegasus.

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Sin embargo, la NASA pospuso el lanzamiento, citando condiciones climáticas desfavorables.

El vehículo de lanzamiento propulsado por cohetes no despegará de una plataforma de lanzamiento. En cambio, será lanzado desde un avión.

"Todo en esta misión es una locura", dijo entre risas la astrofísica de la NASA Regina Caputo durante una entrevista con la AFP.

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El Telescopio Espacial Swift (oficialmente Observatorio Neil Gehrels Swift) es un satélite de la NASA diseñado para detectar estallidos de rayos gamma, las explosiones más violentas del universo.

Este telescopio lleva en el espacio más de 21 años. Puntualmente, fue lanzado el 20 de noviembre de 2004.

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