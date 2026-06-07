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Domingo, 07 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

Avanzan las elecciones en Perú para que los ciudadanos escojan en un reñido balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en 10 años

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
El ganador de los comicios sustituirá a partir del próximo 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

Este domingo, más de 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial que podría marcar un punto de inflexión luego de diez años de crisis política en el país sudamericano. Las urnas abrieron desde las 7:00 a.m hora local en todo el Perú y se mantendrán activas hasta las 5:00 de la tarde, hora local.

Los ciudadanos peruanos deberán escoger al noveno presidente de la nación, en un década, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia contra el candidato Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta igualarla en las encuestas.

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Los dos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

Fujimori, de 51 años, fue congresista y primera dama del Perú durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Actualmente, es la líder del partido Fuerza Popular y esta es su cuarto intento por llegar a la presidencia, después de aspirar en 2011, 2016 y 2021.

Por su parte, Sánchez, de 57 años, es empresario, congresista y fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo. También es líder del partido Juntos por el Perú y ha adoptado en campaña el tradicional sombrero que popularizó el expresidente, actualmente detenido. El ganador de los comicios sustituirá a partir del próximo 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

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