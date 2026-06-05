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Viernes, 05 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La candidata de derecha y su rival de izquierda se medirán este domingo en el balotaje por la Presidencia de Perú.

Este domingo 7 de junio, los peruanos acudirán a las urnas para elegir en segunda vuelta al próximo presidente de la nación, con dos únicas opciones: la candidata de derecha Keiko Fujimori o el diputado de izquierda Roberto Sánchez.

Más de 27, 3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial que podría marcar un punto de inflexión tras diez años de crisis política en el país sudamericano.

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Fujimori, de 51 años, fue congresista y primera dama del Perú durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Actualmente, es la líder del partido Fuerza Popular y esta es su cuarto intento por llegar a la presidencia, después de aspirar en 2011, 2016 y 2021.

Por su parte, Sánchez, de 57 años, es empresario, congresista y fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo. También es líder del partido Juntos por el Perú y ha adoptado en campaña el tradicional sombrero que popularizó el expresidente, actualmente detenido.

En entrevista con NTN24, el analista político Luis Roel se refirió a la contienda electoral y señaló que “ambos planes de Gobierno que plantean los candidatos requieren de consensos políticos dentro del Congreso”.

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“Creo que los van a obligar, sí o sí, a ponerse de acuerdo con diferentes agrupaciones políticas que están representadas en el Parlamento peruano”, comentó.

En cuanto a las opciones que tiene Fujimori para que esta vez sí pueda quedarse con la Presidencia de Perú, el analista aseguró que hasta la semana pasada, justo antes del debate presidencial, las encuestas daban como ganadora a la candidata de derecha.

“Era la candidata que lideraba la preferencia nacional... para muchos analistas políticos ha sido un debate que no le ha favorecido como se esperaba… más bien ha favorecido a Roberto Sánchez”, añadió.

Además, argumentó que el panorama podría poner a Sánchez a la cabeza. “Algunas encuestas dan un empate técnico… todo está bastante estrecho en cuanto a las preferencias”, indicó.

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