Abelardo De La Espriella anunció la eliminación del Alto Comisionado para la Paz, 229 cargos de la Presidencia y varios cambios más

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se alista para posesionarse en Colombia este 7 de agosto y, con ello, vienen varios cambios que el mandatario ha anunciado por medio de comunicados oficiales. Asimismo, ha dado a conocer quiénes harán parte de su gabinete ministerial.

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Uno de los primeros cambios que anunció Abelardo De La Espriella para su llegada a la Presidencia fue una reorganización de la estructura de la Casa de Nariño. El presidente electo afirmó que, a partir del 7 de agosto, desaparecerá la figura del Alto Comisionado para la Paz.

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Del mismo modo, anunció que serán eliminados 229 cargos vinculados a dependencias de la Presidencia.

Esta decisión fue anunciada este lunes 13 de julio por medio de una alocución, en la que De La Espriella explicó que la modificación corresponde a una reducción de la burocracia, la redistribución de funciones dentro del Gobierno nacional y el desmonte de la política de la “paz total” implementada por el presidente Gustavo Petro.

Según Abelardo De La Espriella, su Gobierno no continuará los procesos de negociación que fueron impulsados por el gobierno saliente con grupos armados ilegales.

“Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del sistema de impunidad que reina en este momento”, afirmó.

Asimismo, dentro de los cambios anunciados, se confirmó la eliminación de varias dependencias adscritas a la Presidencia, entre ellas la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería de la Presidencia para los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario.

Adicionalmente, el mandatario indicó que algunas

de las funciones de estas dependencias pasarán a ser asumidas por los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, afirmó que entidades como la Consejería Presidencial para las Regiones serán transformadas en una Gerencia de las Regiones, una nueva figura que tendrá como función hacer seguimiento a los compromisos del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales.

Sobre los 229 cargos que serán eliminados, el presidente electo indicó que corresponden principalmente al personal que apoyaba el funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras áreas relacionadas con la política de paz.

Finalmente, según la información entregada sobre la reestructuración, la supresión de estos cargos representaría un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos anuales. Asimismo, el presidente electo indicó que este dinero será destinado al fortalecimiento de la seguridad y otros programas.