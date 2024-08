EE. UU. confirma que "el resultado real de las elecciones en Venezuela está claro: Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos"

Mark A. Wells, subsecretario de Estado Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un diálogo con medios de comunicación este martes 6 de agosto, fue contundente sobre la crisis que atraviesa Venezuela, tras los cuestionados resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado domingo 28 de julio que dieron “ganador” a Nicolás Maduro.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

“Las cifras hablan por sí solas. El resultado real de las elecciones está claro y el mundo puede verlo. Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos. Maduro y sus representantes deben reconocer los verdaderos resultados electorales”, expresó el funcionario de la administración Biden.

VEA TAMBIÉN Ministro de la Defensa rechaza llamado de la oposición a la Fuerza Armada venezolana y declara su "lealtad" a Maduro o

Wells también se refirió a las múltiples detenciones y desapariciones forzadas que se han registrado los últimos días en Venezuela tras los comicios presidenciales.

“Maduro y sus representantes han detenido injustamente a miembros de la oposición y han empleado la fuerza contra manifestantes pacíficos venezolanos que insisten en reclamar integridad y transparencia electoral”, acotó.

En cuanto al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, Wells aseguró que, en este momento, están “enfocados en trabajar con ambas partes para una transición pacífica que permita el restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela. Estamos siempre abiertos a apoyar cualquier diálogo que retorne a Venezuela las normas democráticas”.

Además, no confirmó, pero tampoco negó que el Ejecutivo estadounidense mantenga algún tipo de negociación con el régimen venezolano. “Nuestra opinión es que la mayoría de los votos la obtuvo Edmundo González Urrutia el 28 de Julio. Hay evidencias claras en este sentido. No voy a confirmar ni rechazar esta aseveración, no puedo entrar en detalles”.

Desde que iniciaron las protestas contra los resultados leídos por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien dio la victoria a Nicolás Maduro, unas 1.100 personas han sido detenidas, entre ellas activistas de derechos humanos, testigos electorales, abogados, y manifestantes.

Según la organización Foro Penal, el número de detenidos es 1.102; 100 de ellos son adolescentes y 5 indígenas.

A nueve días de las elecciones, el CNE no ha publicado una sola acta o dato que respalde sus afirmaciones del supuesto triunfo de Nicolás Maduro.