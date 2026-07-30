La reveladora entrevista de la revista Time a Delcy Rodríguez tras meses de la captura de Maduro

La revista Time publicó una entrevista que hizo a la encargada del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que reveló pormenores sobre la captura del dictador Nicolás Maduro en enero por parte de EE. UU. “Si soy completamente honesta, nunca pensamos que la capital del país iba a ser atacada. Mucho menos imaginamos lo que le pasó al presidente y a la primera dama”, dijo Rodríguez en sus declaraciones.