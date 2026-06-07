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Domingo, 07 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

Fujimori en empate técnico con Sánchez según boca de urna de balotaje presidencial en Perú

junio 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - AFP
El ganador de los comicios sustituirá a partir del próximo 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

Keiko Fujimori aventaja levemente a Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político de exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

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Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.

Unos 27 millones de electores estaban llamados a escoger presidente para un mandato de cinco años, el noveno presidente en una década, tras una caída récord de gobernantes.

Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

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Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.

Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

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