Justicia de Perú envía al candidato Roberto Sánchez a juicio por una presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido a horas de que se desarrolle la segunda vuelta electoral

A tan solo horas de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral en Perú el candadito de izquierda Roberto Sánchez fue enviado a juicio, según informó la justicia peruana. Este viernes la justicia de Perú decidió, cuando falta tan pcoo para que se desarrollen los comicios, enviar al candidato a juicio por una presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido hace seis años.

Sánchez se enfrenta este domingo contra la candidata conservadora Keiko Fujimori, hija del expresidente del país Alberto Fujimori, en una apretada segunda vuelta electoral.

Sin embargo, pese a ser enviado por la justicia a juicio podrá seguir participando en el balotaje debido a que sigue un proceso de apelación.

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Si el candidado izquierdista llega a ganar las elecciones gozaría de inmunidad, según lo establecido en la Constitución peruana.

El juez Adolfo Farfán leyó la orden judicial tras una audiencia virtual de dos días: "Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino".

La Fiscalía peruana, que pidió una pena de cinco años y cuatro meses, expresó "estar conforme" con la resolución.

El ente acusador asegura que hay inconsistencias en los reportes financieros presentados por el candidato de su partido 'Juntos por el Perú' para las campañas regionales y municipales en las que participó entre 2018 y 2020.

Además, en la acusación se detalla que Sánchez recibió más de 57.000 dólares en aportes para su movimiento político para "actividades partidarias" que no fueron declaradas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es por ello por lo que el juez explicó que "esta judicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación".

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Por su parte, la defensa de Sánchez ha expresado que apelará dicha decisión, por lo que tiene una semana de plazo para hacerlo.

El jueves asistió virtualmente a la audiencia, poco antes de su mitin de cierre de campaña en Lima y aunque no se ha pronunciado sobre esto en las últimas horas, el candidato ya se ha referido al tema en ocasiones pasadas.

En el pasado mes de abril desde su cuenta en la red social de X, Sánchez puntualizó que durante años "han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente". El político alega que el caso en su contra había sido archivado en 2025 por un tribunal, ante la falta de pruebas en la acusación del presunto delito de fraude.