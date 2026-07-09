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Jueves, 09 de julio de 2026
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Denuncia

México presentará denuncias penales en EE. UU. por la muerte de migrantes en medio de redadas de ICE

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores sobre denuncias por operaciones de ICE - Fotos: AFP/EFE
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores sobre denuncias por operaciones de ICE - Fotos: AFP/EFE
Las denuncias serán interpuestas tanto ante las fiscalías estatales de Estados Unidos como ante el Departamento de Justicia.

Este jueves, el gobierno de México dio a conocer que presentará denuncias penales en Estados Unidos ante la muerte de varios de sus connacionales bajo custodia y operativos ejecutados por parte de las autoridades migratorias de ese país.

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Hasta el momento, un total de 17 ciudadanos mexicanos murieron en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) o durante las redadas de esta entidad.

Lorenzo Salgado, de 52 años, se ha convertido en una de las más recientes víctimas de agentes del ICE, quienes le habrían disparado mientras este se encontraba en el interior de su vehículo en Houston.

Frente a este caso, la principal agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos manifestó por medio de un comunicado que este hombre habría hecho uso de su camioneta “como un arma” para atropellar a un agente que en señal de “defensa propia” disparó.

Antes de este y los demás casos, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, indicó: “Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo”.

Las denuncias serán interpuestas tanto ante las fiscalías estatales de Estados Unidos como ante el Departamento de Justicia de esta nación.

Asimismo, se conoció que México emprenderá igualmente "acciones civiles" contra las empresas que operan los centros de detención del ICE y exigirá al alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas "la protección" de sus nacionales en esas instalaciones.

Ante estas medidas, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque no podemos ser omisos” ante la muerte de mexicanos “cuyo único delito es trabajar en los Estados Unidos de manera honesta”.

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