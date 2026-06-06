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Sábado, 06 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales

El mensaje de María Corina Machado y Keiko Fujimori sobre los errores políticos “que hay que evitar”

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machaco y Keiko Fujimori | Fotos EFE
María Corina Machaco y Keiko Fujimori | Fotos EFE
La candidata presidencial peruana escribió en su red social X que sostuvo una conversación telefónica con la premio Nobel de Paz 2025.

La líder de la democracia María Corina Machado, se conectó en una reunión virtual con la candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori, para hablar sobre los riesgos de implementar modelos como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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La candidata presidencial peruana escribió en su red social X que “Hoy tuve una llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela”.

Destacó que “la historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”.

Llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”, recordó Fujimori.

Las declaraciones de la candidata presidencial peruana se dan en un contexto donde compite este domingo con Roberto Sánchez en las urnas por la presidencia de Perú.

Durante la conversación que sostuvo con Machado, la líder de la democracia venezolana le advirtió que sistemas como el de Venezuela se vinculan con redes criminales y penetran instituciones lo que lleva a la “miseria y violencia”.

“Es un momento histórico para que el Perú aproveche para avanzar y encausar una ruta de prosperidad y libertad”, expresó la líder de la democracia venezolana durante la conversación.

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Asimismo, Machado destacó: “Ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes”, en referencia a los 1,6 millones de venezolanos residentes en el país andino.

En ese contexto, Fujimori indicó a Machado que trabaja en la necesidad de “defender la constitución, las leyes, un sistema económico de aperturas y el futuro de todos los peruanos”.

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