Maduro considera "prematuro" hablar de su posible candidatura presidencial

Nicolás Maduro dijo este lunes que aún considera "prematuro" hablar sobre la candidatura del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de cara a las elecciones presidenciales previstas para este 2024, pero aseguró que el pueblo "va a dar una nueva lección a los imperios" en los comicios.

VEA TAMBIÉN Periodista asegura que el régimen venezolano evaluaría dejar por fuera de elecciones a Maduro y da nombres de posibles candidatos o

"Es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe, no Diosdado, sino Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, (...) y estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión", dijo el gobernante en una entrevista concedida al franco-español Ignacio Ramonet.

Maduro aseveró que su eventual candidatura es una decisión colectiva, mientras aseguraba que "nunca" estarán "por delante ni ambiciones personalistas ni individualistas ni ego ni sangre azul", pero sí "los intereses de la patria".

“Yo soy Presidente no porque tenga un ego y algún día dije quiero ser presidente o porque yo tenga la sangre azul. Yo formo parte de un colectivo, formo parte de una causa histórica, yo soy parte de un proyecto nacional, soy parte de un poderoso movimiento popular de millones de hombres y de mujeres, yo soy parte de un Alto Mando Político Militar de la Revolución”, expresó.

"Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar. Lo que sí puedo decir hoy (...) es que, en 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una nueva lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas", dijo.

"El 2024 será un año de grandes triunfos", agregó el mandatario.

Venezuela tiene previsto realizar las presidenciales en el segundo semestre, luego del acuerdo firmado en Barbados entre el chavismo y la oposición sobre la "promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos", que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.

Sanciones internacionales

En cuanto a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Maduro aseveró que hasta la fecha siguen vigentes, y precisó tras las negociaciones con el Gobierno de Joe Biden solo se han dado algunas concesiones.

VEA TAMBIÉN Macron le dice a Maduro que la UE levantará las sanciones si cumple con el acuerdo de Barbados o

En tal sentido, el mandatario aseveró que durante el 2024 insistirá en el levantamiento de todas las restricciones económicas.

“Venezuela exige el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones ilegales, morales y criminales que hay sobre la economía y la sociedad. Ese va a ser nuestro objetivo y no vamos a descansar, vamos a perseverar como siempre lo hacemos hasta que lo logremos”, enfatizó.

"Hay ideas comunes, hay una ruta, una hoja de ruta establecida. Pero no pudiéramos decir, Ramonet, que Estados Unidos ha levantado ninguna sanción sobre Venezuela. Al contrario, las sanciones están vigentes. Estados Unidos lo que ha dado son unas licencias como si Venezuela se tratara de una colonia estadounidense. Unas licencias, como el tiempo de la Compañía Guipuzcoana, que tenía el control completo de este país y daba licencias de exportación, de importación ¿No? En esa época de los llamados blancos criollos, hasta que los blancos criollos se cansaron de la Compañía Guipuzcoana y declararon la independencia de toda la América. Más o menos algo así. El modelo que Estados Unidos pretende aplicar es un modelo tipo Compañía Guipuzcoana contra Venezuela. Dando licencia".

Caso Alex Saab

Maduro aseveró que "jamás" ha "tenido un testaferro", que no tiene ninguna cuenta en el exterior y rechazó que medios de comunicación señalen al empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EE.UU. desde octubre de 2021 hasta el pasado diciembre, como el suyo.

VEA TAMBIÉN Alex Saab se incorpora a la mesa de diálogo mediada por Noruega o

"Jamás he tenido un testaferro, jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior, jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás", sostuvo.

Mientras se refería a Saab como un buen amigo, acusó al expresidente de Colombia, Iván Duque, de supuestamente planificar el asesinato del empresario.

"Dos días antes habían tratado de matarlo. Eso nunca se ha dicho. Dos días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alex Saab en su casa, en Caracas. Salvó su vida milagrosamente", reveló.

Recalcó que los detenidos canjeados por Saab, no eran presos políticos, sino criminales confesos.

"Hicimos un canje y logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente y en el cambio entregamos a un conjunto de convictos y confesos terroristas de haber cometido delitos y crímenes en el país".