Javier Milei acusa a los gobiernos de México y Brasil de financiar campaña contra Argentina durante Mundial 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó al Partido Demócrata de Estados Unidos ya los gobiernos de Brasil y México de haber financiado una supuesta campaña en contra de su país durante el Mundial , aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.

El mandatario aseguró que las críticas contra la selección argentina, las acusaciones de racismo en relación con algunos de sus aficionados y teorías acerca de un supuesto favoritismo de la FIFA hacen parte de una operación coordinada por sectores políticos que van en contra de sus ideas.

“Fue obra de mentes progresistas que no quieren que triunfen las ideas de libertad”, afirmó Milei durante una entrevista con una emisora ​​de radio argentina.

El presidente destacó especialmente a Brasil y aseguró que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al parecer aportó la mayor parte del supuesto financiamiento. Más adelante incluido a México y al Partido Demócrata de los Estados Unidos entre los responsables de la presunta campaña.

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Las declaraciones se hicieron luego de que Milei viajara a Brasil para asistir a un acto político junto a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato de la derecha brasileña para las elecciones presidenciales del mes de octubre. Durante su intervención, Milei de nuevo criticó a Lula y aseguró que Brasil era el país de donde surgieron la mayor parte de los ataques contra Argentina.

No obstante, los especialistas que analizaron la actividad en redes sociales dudaron sobre la existencia de una operación coordinada. Natalia Aruguete, investigadora argentina especializada en redes sociales y comunicación política, aseguró que no encontró evidencia pública de una campaña organizada a gran escala, pero reconoció la existencia de una conversación de forma hostil y extendida contra Argentina en diferentes países.

El debate se hizo más grande en el transcurso del Mundial debido a distintos episodios protagonizados por aficionados argentinos que han sido señalados por comportamientos racistas. Las acusaciones crearon críticas internacionales y llevaron a organizaciones de derechos humanos a reconocer la existencia de problemas de racismo en Argentina.

Para analistas argentinos, la narrativa impulsada por Milei podría servir para desviar la atención de los problemas internos de su gobierno , en un momento marcado por cuestionamientos sobre el desempleo, casos de corrupción y una caída en sus niveles de popularidad.

La discusión de igual forma reavivó el recuerdo de la dictadura militar argentina, que en el transcurso del Mundial de 1978 utilizó el concepto de una supuesta “campaña antiargentina” para desacreditar las denuncias internacionales sobre violaciones de derechos humanos.