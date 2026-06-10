Petro asegura que solicitud para suspenderlo de su cargo estaría motivada en una supuesta "extorsión" de la presidente de la Comisión de Acusaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó recientemente a la solicitud presentada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que el mandatario sea suspendido de su cargo por su presunta participación en política en medio de la campaña electoral.

El mandatario aseguró desde Nueva York, donde preside el Consejo de Seguridad de la ONU, que la solicitud estaría motivada por una supuesta extorsión por parte de la congresista Gloria Arizabaleta, representante por el partido Fuerza de la Paz y presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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“Le voy a pedir a mis ministros y ministras que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes (...)creo que posiblemente estamos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal”, aseguró en una rueda de prensa en Nueva York.

En ese sentido, señaló que “ella (Gloria Arizabaleta) ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido, no soy así”.

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“Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí y no acepto”, agregó.