En medio de cuestionamientos sobre validez jurídica, congresista del Pacto Histórico pide suspender del cargo al presidente Petro hasta el 21 de junio

La representante a la Cámara de Colombia y presidente de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, pidió este miércoles suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política en medio de la campaña electoral, una solicitud que ha generado polémica en el país.

El auto de oficio de la representante pide “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., en los términos y por las razones expuestas en el parte motiva de esta providencia”. Al mismo tiempo, argumenta que “contra esta orden no procede recurso alguno”.

La decisión ha generado polémica dado que el documento solo está firmado por la congresista y no ha sido sometido a votación por la Comisión de Acusaciones de dicha corporación. Al mismo tiempo, se ha expuesto que el único organismo que puede suspender al presidente es el Senado en pleno, según señala la Constitución.

“Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado. Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo”, dice el artículo 194 de la Constitución.

A su vez, sectores políticos han recordado que la representante Gloria Arizabaleta hace parte de la coalición Pacto Histórico de la administración Petro con su partido Fuerza de la Paz, agrupación política de la que también es parte Roy Barreras, exembajador del Gobierno Petro en Reino Unido y quien recientemente anunció su apoyo a la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda.

Fuentes al interior del Congreso de la República precisaron a Noticias RCN que "la ley establece que cuando llega una acusación contra el presidente, se debe elaborar una resolución de preclusión o de acusación, más no de suspensión. Y esa decisión pasa ante la plenaria del Senado".

El documento de la representante Arizabaleta también ha sido cuestionado por otros miembros de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, como el congresista Alirio Uribe Muñoz: "El auto que presentan de la Comisión de Acusaciones dónde se suspende el Presidente, nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe", resaltó.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción”. “Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”, añadió.