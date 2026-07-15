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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Feminicidio

En imágenes captaron intento de un hombre por defender a Rosa Olaya, quien falleció tras ataque de persona que "la pretendía" en establecimiento comercial de Colombia

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Feminicidio - Canva
Feminicidio - Canva
Asimismo, el video muestra el momento en el que el hombre ataca a Mayerly sin dejarla reaccionar.

El caso de Rosa Mayerly Olaya continúa generando impacto en Colombia, mientras la investigación por su muerte avanza después del episodio que ocurrió en una tienda Homecenter, en el municipio de Soacha. La mujer se encontraba cumpliendo su turno laboral cuando al sitio entró un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, quien la atacó con un arma blanca.

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Mayerly, quien quedó gravemente herida, fue trasladada a un centro hospitalario, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. El presunto feminicida fue capturado en flagrancia y, luego de que la Fiscalía le imputara el cargo de feminicidio agravado, fue enviado a prisión.

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La hermana de Rosa habló con Noticias RCN y allí aseguró que la víctima dejó un hijo y que era una mujer demasiado entregada a él.

Una mujer demasiado entregada a su hijo, daba su vida por él, lo mejor para él. Era muy responsable en su trabajo”, aseguró.

Asimismo, indicó que Óscar no era pareja de su hermana y que nunca lo había sido, pues aseguró que él la perseguía.

No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella, y al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y la mató”, aseguró.

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La versión de la hermana de Mayerly fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación.

Óscar Giovanny Marulanda conoció a la mujer en febrero de este año en un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar en Soacha (Cundinamarca), lugar donde ella laboraba hace cinco años. Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no deseaba iniciar una relación con él. Desde ese momento, de acuerdo con la investigación, comenzaron episodios de asedio y acoso en su contra”, indicó la Fiscalía.

¿Cuál es el video en el cual Óscar Giovanny ataca a Rosa Mayerly Olaya?

En cámaras de seguridad del establecimiento se evidencia el momento en el que Óscar se acerca a Rosa y, en cuestión de segundos, saca el arma blanca y la ataca.

Asimismo, en las imágenes se puede evidenciar el momento en el que un hombre, cliente del lugar, al ver lo que está pasando, corre desde el fondo del pasillo, toma lo que parece ser un palo y empieza a golpear a Óscar, en un intento desesperado por defender a la mujer.

Finalmente, el video deja en evidencia que Mayerly queda gravemente herida tras el ataque de este hombre y, según los reportes, al ser trasladada para recibir atención médica, falleció.

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