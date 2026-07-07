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Martes, 07 de julio de 2026
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Gustavo Petro

Gustavo Petro insiste en su postura de un supuesto fraude electoral y afirmó que quieren llevarlo preso o asesinarlo: “no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros”

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro - EFE
Asimismo, el mandatario afirmó que, en caso de que eso pase, su voz será inolvidable en el mundo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha mantenido firme en sus denuncias acerca de un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio y aseguró que el verdadero ganador de las elecciones es Iván Cepeda.

El mandatario, por medio de su cuenta de X, afirmó que existen pruebas que sustentan sus afirmaciones. Asimismo, indicó que este fraude se cometió por vía algorítmica y con financiación extranjera, y convocó a los ciudadanos a manifestarse el próximo 20 de julio.

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Gustavo Petro atribuyó la victoria de Abelardo De La Espriella a supuestos algoritmos provenientes de California y que habrían sido creados por empresas de inteligencia privada de Israel. Asimismo, aseguró que todas las pruebas serán entregadas a la justicia colombiana y estadounidense, ya que los supuestos delitos se habrían cometido en ese territorio.

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Del mismo modo, el presidente, en otro trino, aseguró que “por fraudes electorales el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía”, e indicó que usarán armas en contra de ellos y que está siendo amenazado.

Aquí no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros. Aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan, a mí con cogerme preso y llevarme a EE. UU. o asesinarme”, indicó.

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Asimismo, el mandatario afirmó que, en caso de que lo lleven preso o lo asesinen, su voz será inolvidable en el mundo.

Si lo hacen mi voz será inolvidable en el mundo. Se construirá la Alianza por la vida desde la resistencia ciudadana”, expresó.

Tras estas declaraciones, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la suspensión del empalme con el Gobierno saliente.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", señaló.

Asimismo, hizo un llamado a las Fuerzas Militares a no hacer caso a Gustavo Petro si desconoce la Constitución y a la comunidad internacional a estar pendiente si el presidente saliente quiere dar un golpe de Estado.

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