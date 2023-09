Rusia se peleó con el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU porque no le gustó que Zelenski hablara primero

La sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (Estados Unidos) alberga la 78ª Asamblea General, donde tiene lugar este miércoles 20 de septiembre el Consejo de Seguridad que trata el tema de la paz y la seguridad a nivel global.

En el encuentro hace presencia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien se espera que tome la palabra para abordar el tema de la invasión de Rusia en su país, el cual ya lleva más de un año y medio. Asimismo, hace presencia el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, quien intervendrá en el Consejo.

Sin embargo, la tensión se comenzó a sentir desde la lectura del orden del día. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el primer ministro de Albania, Edi Rama, leyó el desarrollo de la agenda y mencionó que el presidente de Ucrania intervendría primero, algo que no le gustó a la representación rusa y pidió una explicación del porqué hablaría primero si no es miembro del consejo de seguridad de la organización.

De inmediato le respondió el presidente, asegurando que debieron haber preguntado antes porque el orden del día se había enviado con antelación, en lugar de interrumpir el desarrollo de la reunión y explicó: “En la nota presidencial aprobada en 2017 dice que cuando se invite a los estados no miembros a hacer uso de la palabra en el consejo, quienes se vean directamente afectados por la cuestión que se abordará, pueden hacer uso de la palabra antes de los miembros del consejo, además, ofrecer el uso de la palabra primero a Zelenski brindará la posibilidad a los demás miembros de responder a sus observaciones, así que el orden respeta las reglas de la ONU”.

Nebenzya solicitó réplica y aseveró que no le estaban respondiendo su pregunta y agregó que el protocolo de la nota presidencial citada no aplica para Ucrania: “Les advierto que si adoptan esta decisión, su presencia albanesa se verá empañada por un precedente odioso de violación de la práctica del consejo en favor de una delegación que en numerosas ocasiones ha mostrado, con apoyo de los miembros occidentales, que ninguna ley se le aplica”.

“Desde el inicio los miembros occidentales habían empujado en 3 ocasiones que el señor Zelenski participará por videollamada, una total falta de respeto. En la sesión anterior el señor Zelenski intervino por videoconferencia porque no podía salir del país debido a la situación, sin embargo eso no le impidió ir a Washington; les pedimos que reflexionen sobre esta cuestión, estas violaciones de las prácticas del consejo de seguridad pone en tela de juicio la autoridad de este órgano y solamente para organizar un espectáculo”, agregó el representante de Rusia.

Además, calificó el hecho de que Zelenski hablara primero como un “montaje”: "La representación albanesa ha organizado esta reunión de apoyo con varios miembros de la OTAN, no se trata más que de un espectáculo, un montaje. Nosotros no nos oponemos a la participación de Zelenski, pero hay que hacerlo respetando las normas del consejo".

Rama respondió que, si Rusia no quería que Ucrania interviniera primero en el Consejo de Seguridad de la ONU, debían ponerle fin a la guerra, a lo que Vasily contestó: “Quisiera llamarle la atención porque está actuando como representante de Albania, no como presidente del Consejo, usted debe conducir de manera adecuada este consejo en vez de proveer asesoría política”.

“Le respondí como primer ministro porque pensé que hacía se estaba dirigiendo, pero continúa diciendo cosas incorrectas, si no quiere que le responda como el primer ministro de Albania, no me provoque”, fue la contundente respuesta del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Vasily se limitó a pedir que se detuvieran los comentarios políticos y Rama le respondió que él fue el que trasladó la charla a este campo al mencionar a la OTAN: “Fue usted el que lo mencionó y habló de la OTAN, eso no tiene nada que ver con mi rol aquí, así que seguiremos con este consejo”.

Así se puso fin al rifirrafe entre el embajador de Rusia ante la ONU y el presidente del Consejo de Seguridad de la organización y aunque, con insatisfacciones por parte de la representación rusa, comenzó la reunión y Volodimir Zelenski se dirigió a los presentes.