Unión Europea pide plena aplicación del acuerdo de Barbados

Luego de que el pasado 26 de enero el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación política contra la candidata opositora María Corina Machado y el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, la Unión Europea manifestó preocupación.

"La Unión Europea está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Venezuela y la ratificación por parte de la Corte Suprema de la inhabilitación de los políticos de oposición María Corina Machado y Henrique Capriles para las próximas elecciones presidenciales. Las decisiones destinadas a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales sólo pueden socavar la democracia y el Estado de derecho", afirmó el portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Peter Stano.

La alianza internacional considera que esta acción socava la democracia en Venezuela y exige el pleno cumplimiento de los acuerdos firmados en Barbados por el chavismo y la oposición.

"La UE pide la plena aplicación del Acuerdo de Barbados y la continuación de un proceso de diálogo inclusivo que pueda conducir a elecciones justas y competitivas en 2024. Por lo tanto, acogemos con beneplácito la decisión de las partes en el proceso de negociación liderado por Venezuela de permanecer en la mesa de negociación", señala la declaración.

El pasado sábado, la oposición pidió al Supremo revertir la inhabilitación de Machado, sobre la que también se pronunció Estados Unidos al anunciar que evalúa restablecer sanciones al petróleo, gas y oro del país.

"Exigimos también que esa decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento, y el procedimiento significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón", dijo el jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el gobierno, Gerardo Blyde, en rueda de prensa.

Por su parte, el régimen venezolano respondió que está listo para la instalación de la comisión de verificación de los acuerdos pactados y asegura que dentro del acuerdo no se habló de ningún dirigente en específico, al tiempo que dio por concluido el debate acerca de la inhabilitación de Machado.

"Es cosa juzgada, ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto (...) quienes no cumplan con las leyes venezolanas no podrán ser candidatos".

"Lo que pasó, pasó, es cosa juzgada, ahora miremos hacia el futuro, avancemos con fuerza. Convocamos a todos los actores de la sociedad venezolana a que sumemos voluntades para seguir consolidando el tiempo de paz (...) Quienes apostaron a la violencia han fracasado y tienen que asumir sus consecuencias", señaló Héctor Rodríguez, integrante de la delegación chavista en los diálogos.

Según el TSJ, la dirigente de Vente Venezuela estaba "incursa" en hechos de corrupción vinculados a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino entre 2019 y 2023 en un intento por derrocar a Maduro.