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María Corina Machado sostuvo importante reunión con el Secretario General de la OEA: "Venezuela es una prioridad para la región"

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Albert Ramdin, OEA
María Corina Machado y Albert Ramdin, OEA
Durante el encuentro, Ramdin destacó la relevancia de Venezuela para la región y reafirmó la disposición de la OEA de apoyar iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, la reconciliación y la democracia.

La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para dialogar sobre la situación actual de Venezuela.

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“Sostuve una productiva reunión de trabajo con la líder venezolana María Corina Machado para conversar sobre los acontecimientos más recientes y los próximos pasos en Venezuela. Destacamos el importante papel que la OEA y sus Estados Miembros pueden desempeñar para avanzar el actual proceso de transición”, informó a través de su cuenta oficial de X.

Durante el encuentro, Ramdin destacó la relevancia de Venezuela para la región y reafirmó la disposición de la OEA de apoyar iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, la reconciliación y la democracia.

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“Venezuela es una prioridad para la región y para mi administración. La próxima 56ª Asamblea de la OEA en Panamá brindará una nueva oportunidad para que los Estados Miembros evalúen cómo apoyar mejor a Venezuela en esta coyuntura crítica”, agregó.

Asimismo, aseguró que la OEA “está lista para colaborar mediante la cooperación y observación electoral, iniciativas de reconciliación, reformas de justicia, apoyo en materia de seguridad y otros esfuerzos en los que la Organización cuenta con ventajas comparativas estratégicas”. “En última instancia, nuestros esfuerzos deben priorizar el bienestar de todos los venezolanos”, afirmó.

Machado, a quien el régimen de Delcy Rodríguez considera una fugitiva, ha dicho en varias oportunidades que tiene la intención de regresar a Venezuela, sin especificar una fecha.

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