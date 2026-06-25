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Consejo Colombiano de Seguridad revela que existen más de 10 mil enfermedades de origen laboral en el país: advierten señales silenciosas

junio 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trabajadora - Foto Canva de referencia
Trabajadora - Foto Canva de referencia
Existen síntomas que pueden ser señales tempranas de problemas importantes que "pueden derivar en alteraciones de salud de mayor complejidad".

El Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) reveló que en el país se han identificado más de 10.000 enfermedades de origen laboral.

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Algunas de esas enfermedades son la depresión y la ansiedad, por las que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden alrededor de 12 mil millones de días de trabajo en el mundo.

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Otras de las enfermedades frecuentes que han cogido fuerza como consecuencia de la exposición a factores de riesgo en el ámbito laboral son los denominados trastornos musculoesqueléticos, las afectaciones de la salud visual y en general condiciones asociadas a hábitos poco saludables.

Las cifras del Observatorio de SST y de la OMS, que fueron divulgadas por Compensar, también incluyen enfermedades relacionadas al agotamiento físico y mental, más conocido como el síndrome de burnout e igualmente estrés crónico.

Stephanie Doncel Romero, fisioterapeuta y experta en ergonomía, señala que para muchos colombianos terminar la jornada con dolor de espalda, sentir agotamiento constante, sufrir dolores de cabeza frecuentes o tener dificultades para dormir "son situaciones que se han llegado a considerar normales".

Sin embargo, de acuerdo con lo que reveló la experta de Compensar se trata de síntomas que pueden ser señales tempranas de problemas importantes que, si no se atienden a tiempo, "pueden derivar en alteraciones de salud de mayor complejidad".

¿Cuáles son las señales silenciosas?

A mediano plazo, es frecuente observar que muchos trabajadores que pueden estar viéndose afectados presentan cambios en los patrones de sueño y mayor consumo de bebidas energizantes o altas en cafeína.

Asimismo, otros de las señales silenciosas son la necesidad del incremento del sedentarismo, aumento de peso y otras molestias que afectan la concentración y el desempeño laboral.

Con el tiempo, según Rojas, las consecuencias pueden ser aún más significativas. A largo plazo, es posible que deriven en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y eventos cardiovasculares, además de generar traumas musculoesqueléticos e impactos importantes de tipo socio emocional.

Claves para reducir riesgos en el entorno laboral

Mantener una adecuada hidratación, respetar los horarios de alimentación y descanso, realizar pausas activas durante la jornada y contar con espacios de trabajo ergonómicos no solo contribuyen al bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores, sino que se convierten en hábitos que reducen significativamente la prevalencia de enfermedades laborales.

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Es además fundamental, de acuerdo con lo que expuso Rojas, que las empresas fortalezcan sus programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con acciones que prioricen la promoción y mantenimiento de la salud, mediante intervenciones que aborden de forma simultánea los factores biomecánicos, psicosociales y de hábitos de vida.

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