Aconsejan a Donald Trump bajar de peso y hacer más ejercicio para seguir gozando de "excelente salud"

Donald Trump sigue gozando de una salud "excelente", pero debe bajar de peso y hacer más ejercicio, según el último chequeo médico anual del mandatario, realizado pocas semanas antes de su cumpleaños número 80.

Trump, republicano y el presidente de mayor edad al asumir el cargo, ha alardeado en repetidas ocasiones de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden, quien dejó la Casa Blanca con 82 años.

"El presidente Trump se mantiene en excelente condición de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general", declaró el médico presidencial, el capitán de la Marina Sean Barbabella, quien lo consideró "plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado".

El informe de tres páginas publicado el viernes por la noche da cuenta del examen médico y de las pruebas diagnósticas realizadas el martes a Trump en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington.

VEA TAMBIÉN Se conoce la sede y la fecha del America Business Forum 2026 en cuya edición pasada estuvieron María Corina Machado, Donald Trump y Lionel Messi o

Según Barbabella, la edad cardíaca de Trump es "de unos 14 años menos que su edad cronológica" de 79, y el presidente obtuvo un "30 sobre 30" en la evaluación cognitiva.

Trump mide 1,91 metros y pesa 108 kg, frente a los 101,6 kg de su chequeo de salud de abril de 2025.

"Se proporcionaron consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso", indica el texto.

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, toma tres medicamentos, dos de ellos destinados a controlar su nivel de colesterol y el tercero, aspirina, para prevenir enfermedades cardiacas.