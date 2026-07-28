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Martes, 28 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció a Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo designada

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella (EFE)
Según el mandatario, el Ministerio del Trabajo será una entidad "moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo".

El presidente electo Abelardo de La Espriella anunció a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo.

En un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria, al que pertenecer el mandatario electo, anunció a López y describió su amplia trayectoria profesional".

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"López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas", señala el comunicado.

Y añadió que "la ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales".

Según el mandatario, el Ministerio del Trabajo será una entidad "moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo" y "avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso".

"En la Patria Milagro creemos que un país progresa cuando quienes trabajan y quienes emprenden encuentran un Estado que los respalda, genera oportunidades y hace cumplir la ley", agregó.

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Estos son los nombramientos que ha anunciado Abelardo de la Espriella:

  • Interior: Rodrigo Lara Restrepo
  • Hacienda: Miguel Gómez Martínez
  • Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar
  • Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López
  • Justicia: Iván Cancino
  • Educación: Viviane Morales
  • Transporte: Elsa Noguera (exgobernadora del Atlántico)
  • Deporte: Juliana Gutiérrez
  • Ambiente: Fabio Arjona Hincapié
  • Vivienda: Jaime Andrés Beltrán
  • Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín
  • Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango
  • Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero
  • Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate

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