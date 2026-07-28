Abelardo de la Espriella anunció a Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo designada

El presidente electo Abelardo de La Espriella anunció a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo.

En un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria, al que pertenecer el mandatario electo, anunció a López y describió su amplia trayectoria profesional".

"López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas", señala el comunicado.

Y añadió que "la ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales".

Según el mandatario, el Ministerio del Trabajo será una entidad "moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo" y "avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso".

"En la Patria Milagro creemos que un país progresa cuando quienes trabajan y quienes emprenden encuentran un Estado que los respalda, genera oportunidades y hace cumplir la ley", agregó.

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Estos son los nombramientos que ha anunciado Abelardo de la Espriella: