Abelardo de la Espriella anunció a Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo designada
El presidente electo Abelardo de La Espriella anunció a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo.
En un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria, al que pertenecer el mandatario electo, anunció a López y describió su amplia trayectoria profesional".
"López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas", señala el comunicado.
Y añadió que "la ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales".
Según el mandatario, el Ministerio del Trabajo será una entidad "moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo" y "avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso".
"En la Patria Milagro creemos que un país progresa cuando quienes trabajan y quienes emprenden encuentran un Estado que los respalda, genera oportunidades y hace cumplir la ley", agregó.
Estos son los nombramientos que ha anunciado Abelardo de la Espriella:
- Interior: Rodrigo Lara Restrepo
- Hacienda: Miguel Gómez Martínez
- Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar
- Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López
- Justicia: Iván Cancino
- Educación: Viviane Morales
- Transporte: Elsa Noguera (exgobernadora del Atlántico)
- Deporte: Juliana Gutiérrez
- Ambiente: Fabio Arjona Hincapié
- Vivienda: Jaime Andrés Beltrán
- Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín
- Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango
- Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate