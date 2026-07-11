"El régimen debe liberar los presos políticos de inmediato": Rubio insta a la dictadura de Cuba a excarcelar presos por razones políticas tras cinco años del 11J

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la dictadura de Cuba a excarcelar a los presos políticos tras cinco años de las manifestaciones del 11J, el mayor estallido social en la isla desde 1959.

TE PUEDE INTERESAR:

“Hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen injustamente detenidos por el simple hecho de exigir derechos básicos, oportunidades y dignidad. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”, escribió Rubio en un comunicado.

Según dijo el funcionario en el texto, la administración republicana, encabezada por el presidente Donald Trump, quiere “lo mejor para Cuba y su pueblo, que tanto ha sufrido”.

“Tras décadas de represión y una pésima gestión, la economía cubana está en caída libre y su población sigue padeciendo apagones, hambre y privaciones. Estados Unidos siempre ha apoyado al pueblo cubano con asistencia humanitaria y exportaciones de alimentos, medicinas y bienes esenciales”, añadió.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que han ofrecido ayuda a Cuba para la reconstrucción del país si el régimen acepta realizar reformas políticas y económicas, pero “sus élites corruptas siguen negándose a cualquier intento de reforma significativa, priorizando en cambio perpetuar su control absoluto sobre el pueblo cubano”.

“Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano y para impulsar las reformas económicas y políticas que permitan a Cuba un futuro mejor”, sentenció.

VEA TAMBIÉN Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas o

Miles de cubanos salieron a las calles hace cinco años para exigir un futuro mejor y pidiendo un cambio tras décadas de represión por parte del régimen castrista, pero este respondió con brutalidad, golpeando a manifestantes pacíficos en las calles y arrestando a muchos.

La presión de Washington sobre Cuba ha incrementado después de la captura del dictador venzolano Nicolás Maduro en una operación especial en Caracas.

Tras el arresto, Maduro fue trasladado a Nueva York y el presidente Trump dijo que Estados Unidos está a cargo del país y de su industria petrolera, por lo que el suministro fue cortado a Cuba.