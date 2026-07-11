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Sábado, 11 de julio de 2026
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Dictadura en Cuba

"El régimen debe liberar los presos políticos de inmediato": Rubio insta a la dictadura de Cuba a excarcelar presos por razones políticas tras cinco años del 11J

julio 11, 2026
Por: Saúl Montes
Régimen Miguel Díaz Canel y Marco Rubio | Fotos EFE
Régimen Miguel Díaz Canel y Marco Rubio | Fotos EFE
El Departamento de Estado emitió un comunicado en el quinto aniversario de las manifestaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la dictadura de Cuba a excarcelar a los presos políticos tras cinco años de las manifestaciones del 11J, el mayor estallido social en la isla desde 1959.

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“Hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen injustamente detenidos por el simple hecho de exigir derechos básicos, oportunidades y dignidad. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”, escribió Rubio en un comunicado.

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Según dijo el funcionario en el texto, la administración republicana, encabezada por el presidente Donald Trump, quiere “lo mejor para Cuba y su pueblo, que tanto ha sufrido”.

“Tras décadas de represión y una pésima gestión, la economía cubana está en caída libre y su población sigue padeciendo apagones, hambre y privaciones. Estados Unidos siempre ha apoyado al pueblo cubano con asistencia humanitaria y exportaciones de alimentos, medicinas y bienes esenciales”, añadió.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que han ofrecido ayuda a Cuba para la reconstrucción del país si el régimen acepta realizar reformas políticas y económicas, pero “sus élites corruptas siguen negándose a cualquier intento de reforma significativa, priorizando en cambio perpetuar su control absoluto sobre el pueblo cubano”.

“Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano y para impulsar las reformas económicas y políticas que permitan a Cuba un futuro mejor”, sentenció.

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Miles de cubanos salieron a las calles hace cinco años para exigir un futuro mejor y pidiendo un cambio tras décadas de represión por parte del régimen castrista, pero este respondió con brutalidad, golpeando a manifestantes pacíficos en las calles y arrestando a muchos.

La presión de Washington sobre Cuba ha incrementado después de la captura del dictador venzolano Nicolás Maduro en una operación especial en Caracas.

Tras el arresto, Maduro fue trasladado a Nueva York y el presidente Trump dijo que Estados Unidos está a cargo del país y de su industria petrolera, por lo que el suministro fue cortado a Cuba.

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