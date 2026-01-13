Abogado Zair Mundaray denuncia que 16 menores fueron "detenidos sin justificación" por "estar celebrando" la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció que 16 menores de edad habrían sido secuestrados tras presuntamente celebrar la captura de Nicolás Maduro en Anzoátegui.

De acuerdo con Mundaray, el hecho ocurrió el pasado lunes 5 de enero cuando los niños, procedentes de los barrios El Espejo y La Aduana, se encontraban jugando en el sector “La Burra” y fueron interceptados por la Policía del Municipio Bolívar.

“Fueron interceptados por la Policía del Municipio Bolívar, cuyo director es José Gregorio Cano, quien los detuvo sin justificación y les atribuyó estar celebrando la detención de Maduro”, indicó en su cuenta de X.

El abogado atribuyó a la fiscal Jesmit Milano la presentación de los menores ante el Juez de Control 1 de Responsabilidad Penal del Niño, Niña y Adolescente, siguiendo instrucciones del fiscal general del régimen, Tarek William Saab.

Los menores fueron imputados por delitos como asociación para delinquir, incitación al odio y traición a la Patria, según Zair Mundaray.

Tras su detención, los jóvenes fueron recluidos en el Centro de Reclusión del Barrio Las Casitas de Barcelona, donde según el exfiscal, “no cuentan con las condiciones mínimas de higiene para la reclusión de niños”.

“La juez Indira Ortiz, les dictó Medida de Privación de Libertad dejándolos recluidos en el Centro de Reclusión del Barrio Las Casitas de Barcelona donde no cuentan con las condiciones mínimas de higiene para la reclusión de niños y hay un número indeterminado de adultos privados de libertad”, puntualizó.

Además, señaló que fuentes en la zona habrían señalado que a los menores les habrían sembrado evidencias, como piedras y botellas, que no tenían.