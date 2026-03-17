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Martes, 17 de marzo de 2026
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Gustavo Puerta, mediocampista de la selección Colombia - Foto: AFP
Gustavo Puerta, mediocampista de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

“Es una ilusión, es un sueño de niño jugar un Mundial”: el anhelo de Gustavo Puerta con la selección Colombia

marzo 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
Puerta espera que Néstor Lorenzo lo incluya para los juegos amistosos de la “Tricolor” ante Croacia y Francia.

El centrocampista colombiano Gustavo Puerta, quien milita en el Racing de Santander de la segunda división de España, habló sobre su presente con el club español, sus objetivos con el equipo en lo que resta de la temporada y su anhelo de asistir a la Copa del Mundo de Norteamérica, a la cual espera ser “convocado”.

Puerta, con los pies en la tierra, es consciente del buen momento de los “verdiblancos”, que actualmente lideran el campeonato y esperan seguir sumando los puntos necesarios para mantenerse en la punta y alcanzar el ascenso.

“Esta liga es demasiado complicada, todos los rivales te ponen en apuros y el Racing tiene que afrontar cada partido como si fuese el último. Eso nos va a llevar a conseguir las victorias y el objetivo del ascenso”, dijo el mediocampista en medio de una rueda de prensa.

De igual manera, destacó el acompañamiento de la afición del conjunto español; considera que esto juega un papel muy importante en la obtención de los resultados del equipo.

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“Son el jugador número 12 y lo demuestran cada fin de semana. Son una motivación y una exigencia para nosotros, para salir al campo y dar lo mejor”, expresó Gustavo Puerta.

Adicionalmente, en medio de su intervención se refirió a su sueño de asistir a la Copa del Mundo con la selección Colombia y su anhelo de ser tenido en cuenta para los juegos amistosos de la “Tricolor” a finales de este mes ante Croacia y Francia. Tiene claro que, de tener un buen desempeño, podría luchar por uno de los cupos de la convocatoria final a la cita mundialista.

“Es una ilusión, es un sueño de niño jugar un Mundial, pero todavía queda mucho. Hay que seguir en el día a día; espero poder estar convocado en esos amistosos, poder hacer unos excelentes partidos y seguirme ganando el lugar en esos últimos 26 que irán al Mundial”, manifestó el mediocampista vallecaucano.

No es para menos el sueño de Gustavo Puerta, pues actualmente es uno de los centrocampistas con mejor presente, pues en lo que va de la temporada ha disputado 24 encuentros con el Racing de Santander, con el cual ha tenido la oportunidad de marcar 3 tantos y hacer 1 asistencia.

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Asimismo, su rendimiento de acuerdo con el portal web de datos y estadísticas deportivas de Sofascore está sobre los 7.02 puntos.

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