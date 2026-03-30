La FIA estaría contemplando hacer "ajustes" al nuevo reglamento de la Fórmula 1 tras el fuerte accidente que sufrió el piloto Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón

Este fin de semana se dio el primer accidente de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, que deja muchas preocupaciones e incógnitas que ya generan división en el circuito.

El piloto Oliver Bearman fue el protagonista del fuerte accidente durante el Gran Premio de Japón de este domingo. El corredor, de 20 años, se encontraba yendo a una velocidad de más de 300km/h en su monoplaza de Haas en el circuito de Suzuka.

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Sin embargo, perdió el control del vehículo en una maniobra para adelantarse al corredor de Alpine Franco Colapinto, lo que terminó con su monoplaza estrellándose contra las barreras de contención.

Como consecuencia del accidente el piloto británico terminó con una contusión en una de sus rodillas y un vehículo bastante dañado.

El grave accidente ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo de aquellos que se han quejado del cambio de reglamento de la Fórmula 1.

Uno de ellos es el piloto español Carlos Sainz, quien no se guardó nada y aseguró sobre el accidente que han sido varios los que han advertido que esto podría pasar.

El corredor de Williams señaló: "habíamos avisado de que este tipo de accidentes iban a llegar , un día u otro", agregó Sainz, quien también enfatizó que por fortuna "había una vía de escape".

"Pero imagina un accidente así contra un muro en Bakú, Singapur o Las Vegas", finalizó el expiloto de Ferrari.

El protagonista del incidente, Bearman se pronunció y por medio de un comunicado dejó saber que "la grandísima diferencia de velocidad de 50 km/h viene en parte de las nuevas reglas".

Y añadió que es algo a lo que hay que acostumbrarse, pero tiene la sensación de que "no tenía suficiente espacio en la pista, teniendo en cuenta la enorme diferencia de velocidad".

Ante la situación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado en el que aseguró que tomarán mejores medidas para el Gran Premio de Miami.

El escrito afirma que "desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM".

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Además, hace énfasis en que el reglamento incluye varios "parámetros ajustables" sobre todo en la gestión energética que "permite la optimización basada en datos reales".

La FIA acotó que todas las partes involucradas "han mantenido la postura de que se llevaría a cabo una revisión estructurada, tras la fase inicial de la temporada, para poder recopilar y analizar datos suficientes".

"Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes", sentencia el comunicado.