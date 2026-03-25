Esto cuesta la entrada más económica para la final del Mundial 2026: FIFA anuncia cómo se regirá la venta para ese partido

La FIFA anunció el miércoles que la cuarta y última fase de venta de entradas tendrá lugar a partir de las 11:00 a.m. (hora del este) del 1 de abril y permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Las entradas de la "Fase de Venta de Último Minuto" estarán disponibles para el público en general por orden de llegada a través del sitio web oficial de venta de entradas de la FIFA, donde los aficionados podrán seleccionar asientos específicos para los distintos partidos disponibles o utilizar la función "reserva el mejor asiento".

La disponibilidad de asientos, cabe resaltar, podría cambiar con frecuencia, pues las entradas se pondrán a la venta de forma progresiva, incluidas algunas entradas para el mismo día de los partidos, según la FIFA.

La plataforma oficial de reventa e intercambio de la FIFA reabrirá sus puertas el 2 de abril. Inicialmente operativa desde octubre de 2025 hasta el 22 de febrero, este mercado tiene como objetivo prevenir la venta de entradas no autorizadas o inválidas, debido a que la demanda de entradas sigue siendo alta.

La FIFA informó que se espera que el récord histórico de asistencia de 3,5 millones de personas, establecido durante la Copa Mundial de 1994, se supere en esta edición.

El anuncio se produce apenas un día después de que los aficionados al fútbol europeo presentaran una queja formal por el elevado precio de las entradas, argumentando que son significativamente más altas que en cualquier Copa del Mundo anterior.

¿Cuánto cuesta la entrada más económica para la final del Mundial 2026?

Las entradas para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio tienen un precio inicial de 4.185 dólares, siete veces superior al de la entrada más barata para la final de la Copa del Mundo de 2022 en Catar.

La Copa del Mundo, con 48 equipos participantes, comienza el 11 de junio, con un récord de 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

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Pese a las tensiones internacionales desatadas tras el conflicto en Medio Oriente, el director de operaciones de la FIFA, Heimo Schirgi, dijo a comienzos de mes que la Copa del Mundo es "demasiado grande" y que el torneo de 2026 se llevará a cabo según lo planeado.