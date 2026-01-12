NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Juez ordena expulsar al exfiscal Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
La decisión fue tomada por el juez Alvin Hellerstein luego de que Fein apareciera sin ninguna autorización, de acuerdo a lo que dijo el representante de Maduro.

El juez Alvin Hellerstein tomó la decisión de expulsar al exfiscal Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York, quien llegó aparentemente sin autorización del líder del régimen.

Así lo dijo el abogado Barry Pollack, representante legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos, quien hizo la solicitud para excluir a Fein del equipo de la defensa del dictador.

Según los documentos de la corte, Pollack subrayó que "ni él ni nadie actuando en nombre de Maduro" había autorizado a Fein a comparecer como abogado.

Pollack habló el jueves directamente con el acusado, su cliente Nicolás Maduro, y confirmó que Fein actuó sin su consentimiento, pese a eso, la Corte aprobó inicialmente la entrada de Fein como parte de la defensa de Maduro.

Cabe resaltar que Fein es exfuncionario de la conocida era Reagan y también está vinculado a círculos conservadores republicanos.

A Pollack, por su parte, se le conoce por haber sido la defensa de Julian Assange tras aquellos cargos de espionaje por WikiLeaks.

Pollack había pedido formalmente eliminar a Fein del expediente, solicitud sobre la que el juez federal Alvin Hellerstein tomó una decisión.

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro detenido
Cae Maduro en Venezuela

Víctimas de la dictadura de Maduro solicitan a tribunal de Nueva York juzgarlo por tortura y crímenes de lesa humanidad

Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra a Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública del partido de María Corina Machado

