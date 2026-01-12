Juez ordena expulsar al exfiscal Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York

El juez Alvin Hellerstein tomó la decisión de expulsar al exfiscal Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York, quien llegó aparentemente sin autorización del líder del régimen.

Así lo dijo el abogado Barry Pollack, representante legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos, quien hizo la solicitud para excluir a Fein del equipo de la defensa del dictador.

Según los documentos de la corte, Pollack subrayó que "ni él ni nadie actuando en nombre de Maduro" había autorizado a Fein a comparecer como abogado.

Pollack habló el jueves directamente con el acusado, su cliente Nicolás Maduro, y confirmó que Fein actuó sin su consentimiento, pese a eso, la Corte aprobó inicialmente la entrada de Fein como parte de la defensa de Maduro.

Cabe resaltar que Fein es exfuncionario de la conocida era Reagan y también está vinculado a círculos conservadores republicanos.

A Pollack, por su parte, se le conoce por haber sido la defensa de Julian Assange tras aquellos cargos de espionaje por WikiLeaks.

Pollack había pedido formalmente eliminar a Fein del expediente, solicitud sobre la que el juez federal Alvin Hellerstein tomó una decisión.