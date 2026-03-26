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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Repechaje al Mundial

Italia y Polonia, entre las selecciones europeas que accedieron a la siguiente fase del repechaje al Mundial de 2026

marzo 26, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
italia ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026 - Foto: EFE
italia ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ocho selecciones europeas se disputarán cuatro cupos al Mundial de 2026.

Italia resistió los nervios y cumplió la primera misión en la repesca europea del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, este jueves en Bérgamo. La selección italiana disputará un boleto a la cita orbital el próximo martes contra Bosnia-Herzegovina, que venció a Gales 4 a 2 en tanda de penales.

Sandro Tonali abrió el camino con un tiro desde la frontal en el minuto 56' y luego dio la asistencia para que Moise Kean (80') sentenciara definitivamente.

La selección polaca, por su parte, derrotó a Albania por 2 a 1 en un partido sufrido en el que Robert Lewandowski abrió el marcador para los locales.

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El equipo polaco se medirá a Suecia el próximo martes por un cupo al Mundial de 2026, que derrotó 3 a 1 a Ucrania.

En otros resultados de la jornada, Dinamarca derrotó a Macedonia del Norte por 4 a 0, Turquía se impuso por la mínima a Rumania y Kosovo hizo lo propio ante Eslovaquia por 4 a 3.

Los checos también sueñan con el Mundial tras derrotar por penales a Irlanda del Norte en un encuentro emocionante que terminó empatado 2 a 2 en Praga.

Así quedaron las llaves de la última fase del repechaje al Mundial de 2026

Italia – Bosnia

Suecia – Polonia

Chequia – Dinamarca

Kosovo - Turquía

¿A cuál Grupo irán cada una de las selecciones europeas que clasifiquen al Mundial 2026?

Cabe resaltar que cada una de las llaves tienen asignado un grupo en el Mundial de 2026 tras el sorteo que se realizó el pasado 5 de diciembre en Washington.

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Al grupo A que comparten México, Sudáfrica y Corea del Sur irá el ganador entre Dinamarca y Chequia.

El Grupo B lo completará el ganador entre Italia y Bosnia, del que ya hacen parte Canadá, Catar y Suiza.

La zona D, de Estados Unidos, Paraguay y Australia, se completará con el ganador entre Turquía y Kosovo.

El ganador de la llave entre Suecia y Polonia irá al Grupo F que conforman Países Bajos, Japón y Túnez.

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