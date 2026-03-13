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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Venezuela y Colombia

Tras aplazamiento de la reunión entre Petro y Delcy Rodríguez, ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia viajan a Caracas

marzo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Delcy Rodríguez/ Gustavo Petro - Foto AFP
Delcy Rodríguez/ Gustavo Petro - Foto AFP
Fuentes citadas por Reuters aseguran que la delegación conformada por Rosa Villavicencio y Pedro Sánchez busca reprogramar el encuentro en una fecha cercana.

Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia viajaron el viernes a Caracas después de que se aplazara el jueves una reunión en la frontera binacional entre el presidente Gustavo Petro y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, según informaron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

La delegación del Gobierno de Colombia, encabezada por la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, busca reprogramar el encuentro de Petro con Rodríguez en una fecha cercana, según las fuentes.

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La reunión iba a ser la primera de Rodríguez con un presidente desde que asumió el poder tras el operativo militar en territorio venezolano por parte de las fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

El encuentro entre Petro y Rodríguez estaba programado para realizarse cerca de la ciudad de Cúcuta, pero fue suspendido el jueves por razones "de fuerza mayor", según un comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela.

Se espera que Petro y Rodríguez traten el tema del comercio bilateral, que el presidente de Colombia, quien dejará el cargo en agosto, reanudó al inicio de su mandato.

También se espera que se aborde la cooperación en materia de energía, incluido un acuerdo alcanzado esta semana para reparar un tramo de un gasoducto binacional que permitirá a Colombia importar gas natural desde el país vecino.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promovido una serie de medidas de Rodríguez, quien antes ejerció como vicepresidente de Maduro, para atraer inversores en los sectores petrolero y minero, además de buscar estabilizar el país desde la extracción de Maduro.

Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por su cooperación con Estados Unidos y el fin de semana reconoció como gobierno al régimen de Venezuela.

Rodríguez recibió recientemente en Caracas a los secretarios de Energía e Interior de Estados Unidos, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente, y a posibles inversores.

Los dos países, según Estados Unidos, restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas. Pese a la cooperación, informes de Reuters que revelaron que la administración Trump también está preparando discretamente un caso judicial contra Rodríguez para reforzar su influencia sobre Caracas.

Colombia, hogar de casi 3 millones de migrantes venezolanos que huyeron del colapso económico de su país, y Venezuela mantienen profundos vínculos históricos y culturales, especialmente en las zonas fronterizas donde muchas familias son binacionales.

Colombia registró un superávit comercial con Venezuela de 973,4 millones de dólares en 2025, tras exportar unos 1.070 millones de dólares en bienes como alimentos, tabaco, productos químicos, plásticos y maquinaria, según cifras oficiales.

Las importaciones desde Venezuela totalizaron 98,3 millones de dólares e incluyeron hierro y acero, fertilizantes y papel.

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La petrolera estatal venezolana, PDVSA, realizará las reparaciones del gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo durante años, según informó esta semana el Ministerio de Energía de Colombia.

El gasoducto tiene una extensión de 225 kilómetros y una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas.

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