Así fue la detención en Colombia del narcotraficante vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

Autoridades colombianas detuvieron al narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 poco antes de las elecciones en Ecuador, informó este miércoles la oficina de migración.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de los comicios generales de ese año.

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Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato como miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y por su "su presunta participación como autor intelectual" del magnicidio de Villavicencio, indicó Migración Colombia en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político al norte de Quito.

Videos difundidos por medios locales, muestran que el ataque se produjo cuando el candidato del movimiento Construye se disponía a subir a su vehículo en medio de la multitud y de un fuerte esquema de seguridad.

A pesar de haber sido rodeado por varios de sus hombres de confianza, Villavicencio fue baleado por sicarios que aprovecharon que el candidato abordó un vehículo sin blindaje.