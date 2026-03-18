NTN24
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Colombia

Así fue la detención en Colombia del narcotraficante vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Detienen en Colombia a narcotraficante vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio - AFP
Detienen en Colombia a narcotraficante vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio - AFP
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político al norte de Quito.

Autoridades colombianas detuvieron al narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 poco antes de las elecciones en Ecuador, informó este miércoles la oficina de migración.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de los comicios generales de ese año.

o

Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato como miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y por su "su presunta participación como autor intelectual" del magnicidio de Villavicencio, indicó Migración Colombia en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político al norte de Quito.

Videos difundidos por medios locales, muestran que el ataque se produjo cuando el candidato del movimiento Construye se disponía a subir a su vehículo en medio de la multitud y de un fuerte esquema de seguridad.

A pesar de haber sido rodeado por varios de sus hombres de confianza, Villavicencio fue baleado por sicarios que aprovecharon que el candidato abordó un vehículo sin blindaje.

Temas relacionados:

Colombia

Ecuador

Fernando Villavicencio

Asesinato

Capturados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De protectora de medioambiente a defensora de peligrosos regímenes: el pueblo cubano rechaza los polémicos mensajes de Greta Thunberg

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El presidente Petro está completamente desinformado": coronel retirado ante señalamientos de presunto bombardeo desde Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Todas las cuentas que tiene Maduro en el exterior, que son miles de millones de dólares, son de dinero sucio": experto sobre financiación de la defensa del dictador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Judicial

Ver más
Retrato de la audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

La nueva acusación que enfrenta Maduro ante la justicia de Estados Unidos: es señalado de vender pasaportes a narcos mexicanos

Katy Perry | Foto: EFE
Katy Perry

Katy Perry pierde batalla legal de más de diez años contra una diseñadora australiana en un caso de uso de nombre

Expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol | Foto: AFP
Yoon Suk-yeol

Expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cadena perpetua por insurrección tras declarar la ley marcial a finales de 2024

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Festejos tras la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol / FOTO: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así fue el festejo de los venezolanos en las calles tras vencer a Estados Unidos y lograr su primer Clásico Mundial de Béisbol

Dos personas disfrazadas de astronautas - Foto de referencia: Pexels
Ovnis

¿Existe vida fuera del planeta tierra? "el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años"

Afganistán | Foto AFP
Talibanes

A pedido de EE. UU. la ONU anuncia renovación de operaciones temporales en Afganistán: "Debemos evaluar cuidadosamente la utilidad de la ayuda"

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Personas esperan la excarcelación de sus familiares, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7-Foto: EFE
Presos políticos

"Un 90% de los militares presos políticos han sido acusados sin ningún tipo de prueba": militar retirado venezolano sobre los vacíos de la ley de Amnistía

Deportaciones en Costa Rica - Foto tomada de X @WHAAsstSecty
Costa Rica

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental manifestó que la administración de Trump ha ayudado a Costa Rica a desmantelar carteles

Ángel Barajas | Foto: EFE
Ángel Barajas

De Cúcuta para el mundo: el colombiano Ángel Barajas ganó la medalla de plata en la Copa Mundo de Gimnasia; así fue su impresionante rutina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre