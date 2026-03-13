Régimen de Venezuela niega la amnistía a Perkins Rocha, quien seguirá bajo arresto domiciliario

El régimen de Venezuela le negó la amnistía al abogado venezolano Perkins Rocha, uno de los asesores jurídicos de la oposición y cercano a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

Pese a que una Ley de Amnistía prometía liberar a cientos de presos políticos en Venezuela, su defensa denunció que el plazo legal para responder a su solicitud ya venció y el beneficio no fue otorgado.

Rocha permanece bajo arresto domiciliario tras pasar más de un año detenido, acusado por el régimen de delitos como terrorismo y conspiración, cargos que la oposición considera fabricados.

El caso de Rocha vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, cuyos familiares exigen al régimen su libertad sin condiciones ni excepciones.

La noticia de Rocha se conoce un día después de que una misión de investigación de las Naciones Unidas asegurara que el "estado represivo" de Venezuela sigue en pleno funcionamiento tras el operativo del 3 de enero de Estados Unidos en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La misión dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un informe que "las estructuras que durante años han sostenido la persecución no han sido desmanteladas", y señaló 87 detenciones por motivos políticos desde la operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos a inicios del año.

La Ley de Amnistía fue puesta en marcha en Venezuela luego de las instrucciones del Gobierno Trump a Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde la captura de Maduro.

Trump ha destacado la cooperación de Rodríguez con Estados Unidos y el fin de semana reconoció como gobierno al régimen de Venezuela, mientras que los presos políticos continúan a la espera de que avance el "triple proceso" anunciado por el Gobierno Trump para lograr una transición hacia la democracia.