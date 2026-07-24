Demoledor informe revela la estrategia del régimen para ocultar su ineficiencia para afrontar la emergencia en Venezuela

Mientras el régimen busca imponer una narrativa de supuesta 'normalidad y control', un demoledor informe del centro de pensamiento Miranda Center For Democracy contradice la versión de la dictadura. El documento expone no solo la inoperancia de la dictadura durante las primeras horas de la emergencia, sino la deliberada estrategia del poder para tapar la magnitud de la tragedia y ocultar su deficiente respuesta.