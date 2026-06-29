Nuevo temblor de 5.1 de magnitud se registró en Venezuela con epicentro cerca de La Guaira

Un nuevo temblor se registró en la mañana de este domingo en Venezuela, cinco días después del doble sismo que sacudió el país y provocó una tragedia humanitaria principalmente en zonas de Caracas y La Guaira.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el nuevo sismo registrado este domingo tuvo una magnitud de 5,1 en la escala de Richter, por lo que se sintió con fuerza en la zona centro y norte del país.

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El movimiento telúrico se presentó a las 6:04 (hora de Venezuela) y tuvo como epicentro cerca de Caraballeda, La Guaira, en la costa norte de Venezuela.

Además, tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, según el SGC.

Los usuarios en redes sociales aseguraron sentir con fuerza el nuevo temblor de este domingo.

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“Tembló fuerte en Caracas 07:00am debe de haber sido 5.4 algo así porque fue duro”,”Tembló otra vez”, Tembló fuerte”, dijeron algunos usuarios en redes.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de temblor de este lunes de magnitud 4,6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.

Jorge Rodríguez dijo en un mensaje de Telegram: "Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional".

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contrarreloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la ONU habría unos 50.000 desaparecidos.